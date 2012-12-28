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В Липецкую областную клиническую больницу едва не занесли корь: врачи предотвратили опасность
Общество
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36 минут назад
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Под покровом ночи старушек лишили скамейки
Скамейка похищена от жилого дома на улице Терешковой. Кражу записала камера наблюдения.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию по данному факту с заявлением никто не обращался.
«Если кто-то узнает данного мужчину сообщите старшему по дому по телефону: +7 (906) 591-78-00», — просят жильцы.
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