Под покровом ночи старушек лишили скамейки

Скамейка похищена от жилого дома на улице Терешковой. Кражу записала камера наблюдения.

В вашем браузере отключен JavaScript

От дома №22 по улице Терешковой украли скамейку. Кражу, совершенную в два часа ночи еще 9 апреля, записала камера наблюдения. По словам жильцов дома, мужчина на видео подъехал к дому на «Мазде», забрал от подъезда лавочку, погрузил в машину и уехал.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию по данному факту с заявлением никто не обращался.«Если кто-то узнает данного мужчину сообщите старшему по дому по телефону: +7 (906) 591-78-00», — просят жильцы.