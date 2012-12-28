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сегодня, 17:41

На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду

16 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды временно ограничат жителям 12-ти улиц. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4 по улице Ленинградской, №№ 6, 9 по улице Студенческой, №№ 1, 3, 5, стр. 5/1, 9, 9а, 11 по улице Водопьянова, № 108 по проспекту Победы. В этот период также отключат холодную воду жителям частного сектора улиц Степной, Гвардейской, Песчаной, Воронежской, Чехова, Донской, Лазо, Станиславского. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

16 июля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, № 22 по проспекту Мира, на улице Механизаторов. 

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