На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Водитель белой «Приоры» создал аварийную ситуацию у «Линии» — другая машина вылетела на газон
Общество
748
сегодня, 17:41
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4 по улице Ленинградской, №№ 6, 9 по улице Студенческой, №№ 1, 3, 5, стр. 5/1, 9, 9а, 11 по улице Водопьянова, № 108 по проспекту Победы. В этот период также отключат холодную воду жителям частного сектора улиц Степной, Гвардейской, Песчаной, Воронежской, Чехова, Донской, Лазо, Станиславского.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
16 июля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, № 22 по проспекту Мира, на улице Механизаторов.
1
0
2
1
0
Комментарии