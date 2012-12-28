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сегодня, 13:45
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Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест

В Липецкой области для поступающих в колледжи и техникумы увеличили число бюджетных мест — теперь их на 1500 больше. Дополнительные места добавлены на специальности, востребованные на местном рынке труда. Ребят, окончивших девять классов, ждут на такие направления, как IT, медицина, сварочные и строительные специальности. 

Подготовку кадров по востребованным профессиям расширяют в Липецкой области в том числе в рамках федеральной программы «Профессионалитет»: проект был запущен в 2022 году, а с нынешнего, 2025 года он включен в нацпроект «Молодежь и дети». Проект позволяет сократить разрыв между учебными программами и запросами экономики регионов. В процесс обучения активно включаются сами предприятия, которые проводят мастер-классы, приглашают студентов на стажировки и трудоустраивают их уже на старших курсах.

«Ты учишься, а работа тебя уже ждет. Придерживаемся такого принципа, пока учим студентов колледжей и техникумов. Айтишники, сварщики, медики — их области не хватает, поэтому при поступлении на эти специальности мест стало больше», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 

Губернатор региона посетил два колледжа, где готовят кадры по перспективным специальностям. В Липецком колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли самым востребованным направлением являются «Аддитивные технологии», связанные с 3D-моделированием и цифровым производством. Ребята будут проектировать модели деталей для авто. Специалистов этого направления ждут на заводе электромобилей в Краснинском районе. А с 2026 года здесь появится ещё одна специальность – «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Студенты будут учиться собирать, программировать дроны, управлять ими. Эта отрасль активно развивается в аграрном секторе.

Востребованные профессии предлагает Липецкий индустриально-строительный колледж — здесь готовят квалифицированных рабочих для строительной отрасли и промышленности: сварщиков, электриков, столяров, отделочников. К моменту выпуска фактически все студенты находят работу на площадках ОЭЗ «Липецк», промышленных предприятиях, в металлургии.

«В этом году мы вошли в пилотный проект: упростили для девятиклассников поступление. Теперь они сдают два экзамена вместо четырех, если идут в учреждения СПО. Поэтому надеемся, что желающих поступить сюда будет еще больше», — отметил Игорь Артамонов. 

образование
рынок труда
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Липа
21 минуту назад
А куда учиться девочкам идти, если не пед и не мед???
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Мама
24 минуты назад
В апреле на дне открытых дверей по логистике проходной балл сулили 4. Подали документы, как итог - средний балл аттестата минимум 4.6. Мед от 100 курс, без сессии, на бюджете 15 человек на место конкурс. Куда идти девочкам учиться?
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Ну
25 минут назад
И толку что увеличили... Куда девочкам идти? В мед если платно, то 100 на курс, и это без сессии.... Бюджет по 10 человек на место, если не больше
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Вы
29 минут назад
В медицинский видели конкурс на место по 10 человек. А стоимость на фармацевта - около 100 тыс. И кому места увеличили? Льготникам и пересеоенцам???
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Нервная мать
45 минут назад
Зато в вузах урезали весь бюджет, а стоимость подняли до небес. Ребенка выучить миллиона не хватит. Да и в ссузах бюджетных мест много на те профессии, на которые раньше никто не шел. Для девчонок выбора совсем нет. Только лаборант хим. анализа. А кто химию не знает, то все. Остальное - платное.
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Крестьянин
26 минут назад
Нужно работать на себя. А этому в школах не учат.
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