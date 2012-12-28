Спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России, выполнив норматив мастера международного класса
На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Водитель белой «Приоры» создал аварийную ситуацию у «Линии» — другая машина вылетела на газон
Общество
867
сегодня, 14:05
7
Гибель рабочих в оторвавшейся люльке: возбуждено уголовное дело
Тербунским МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 216 УК РФ).
«В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются лица, ответственные за соблюдение правил безопасности на строительном объекте, истребована необходимая документация, назначены судебные экспертизы», — сообщили в СК.
Напомним, что трагедия произошла на той же стройке, где 2 июля при падении с высоты 7,5 метра погиб ещё один рабочий — 48-летний уроженец Воронежской области.
0
3
6
0
1
Комментарии (7)