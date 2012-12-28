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сегодня, 14:05
7

Гибель рабочих в оторвавшейся люльке: возбуждено уголовное дело

Тербунским МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

По данным следствия, 9 июля в селе Тербуны во время сварочно-монтажных работ с высоты 10 метров упала люлька с двумя рабочими. 42-летний мужчина погиб на месте, 20-летний напарник госпитализирован с множественными переломами и повреждением внутренних органов. Люлька была закреплена на стреле автомобильного крана-манипулятора.

«В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются лица, ответственные за соблюдение правил безопасности на строительном объекте, истребована необходимая документация, назначены судебные экспертизы», — сообщили в СК.

Напомним, что трагедия произошла на той же стройке, где 2 июля при падении с высоты 7,5 метра погиб ещё один рабочий — 48-летний уроженец Воронежской области.
несчастный случай
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Ну
16 минут назад
Как всегда ,интересно Бастрыкин это дело примет на расследование?
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Да вы что
19 минут назад
Директор стройки их останавливал, начальник участка просилил их рассчитаться в журнале безопасности ,а потом лесть на высоту ,. Но они оказались упертыми, мы погибнем ,но нашей россписи не будет в журнале
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Да
22 минуты назад
Они сами полезли, проявили инициативу. Я тут не причем .Это батенька россия.тут никто ни зачто не отвечает.
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Да
25 минут назад
Кого вы допрашиваете?
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инженер по тб
44 минуты назад
Директора или нач стройки за 2 трупа под суд и реальный срок с отбытием. ЯВНОЕ НАРУШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТБ.
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знающий
59 минут назад
Как всегда, беспечность, бесконтрольность со стороны руководства. Наемные рабочие, получающие зарплаты в конверте. Хорошо, если оформлены официально, а то будут сами виноваты жертвы.
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Ага
31 минуту назад
При попытки украсть люльку, погибли.... Несколько лет назад группа подростков замучили до смерти человека, камера видеонаблюдения зафиксировала, в итоге одного судили, и отпустили, других как и не было, а бедолага сам оказался умер. На Зегеля, во дворах.
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