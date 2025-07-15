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Происшествия
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сегодня, 17:59
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Под Липецком «МАН» собрал в ДТП «ГАЗель» и «Фольксваген» с прицепом
Пострадал один человек. Авария вызвала километровые заторы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно установлено, что 43-летний водитель грузовика «МАН» не справился с управлением и столкнулся с встречной «ГАЗелью», под управлением 46-летнего водителя, после чего грузовик врезался в «Фольксваген», за рулем которого был 42-летний мужчина, и с прицепом.
— В ДТП пострадал 44-летний пассажир «Фольксвагена, он госпитализирован, — дополнили в полиции.
Авария вызвала километровые заторы.
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