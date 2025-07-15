Под Липецком «МАН» собрал в ДТП «ГАЗель» и «Фольксваген» с прицепом

Пострадал один человек. Авария вызвала километровые заторы.



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Днем 15 июля на 263-м километре трассы Р-119 «Орёл-Тамбов» произошло ДТП с участием трех автомобилей.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно установлено, что 43-летний водитель грузовика «МАН» не справился с управлением и столкнулся с встречной «ГАЗелью», под управлением 46-летнего водителя, после чего грузовик врезался в «Фольксваген», за рулем которого был 42-летний мужчина, и с прицепом.— В ДТП пострадал 44-летний пассажир «Фольксвагена, он госпитализирован, — дополнили в полиции.Авария вызвала километровые заторы.