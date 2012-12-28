Крепкий сон хозяйки чуть не сгубил квартиру на улице Шерстобитова

На место происшествие выезжали пять отделений пожарных.



Вечером 15 июля на улице Шерстобитова, 14 в Липецке произошло задымление одной из квартир.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, к дому выезхали пять отделений пожарной охраны. После разведки стало понятно, что причиной задымления стало подгорание пищи.По словам жильцов дома, хозяйка квартиры включила плиту и уснула.