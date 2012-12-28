На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Водитель белой «Приоры» создал аварийную ситуацию у «Линии» — другая машина вылетела на газон
Происшествия
939
сегодня, 17:42
Крепкий сон хозяйки чуть не сгубил квартиру на улице Шерстобитова
На место происшествие выезжали пять отделений пожарных.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, к дому выезхали пять отделений пожарной охраны. После разведки стало понятно, что причиной задымления стало подгорание пищи.
По словам жильцов дома, хозяйка квартиры включила плиту и уснула.
2
0
3
0
1
Комментарии