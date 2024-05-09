Спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России, выполнив норматив мастера международного класса
На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Общество
1352
сегодня, 07:00
4
Сегодня в Липецке: грозы, мероприятия ко Дню города, лайфхак, как погасить ипотеку
Всё самое главное про наступивший вторник.
Днём температура воздуха составит 27-29 градусов. Кроме того пройдут кратковременные дожди и главная примета июля-2025 – грозы.
С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.
- ул. 9 Января, 1а, 7;
- ул. 15-й микрорайон, 20;
- ул. Елецкая, 8а, 10, 10/2, 10а;
- ул. Карьерная, 2.
В это же время расстанутся с удобствами и жители частного сектора на улицах 9 января, А. Павлова, Карьерной, Лескова.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Гагарина, 77а, 110, 110а, 145;
- ул. В. Терешковой, 7/3;
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Механизаторов;
- ул. Космонавтов, 16а, 16б, 20/3, 20а;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Рудничная 17, 21, 25;
- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95;
- пр-т Победы, 98.
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Экскурсия
Сегодня липчане могут прогуляться по Нижнему парку и послушать истории про родной город на экскурсии «Курорт «Липецкие минеральные воды» (6+).
Старт в 17:00 от Домика Петра I.
С доставкой на дом
А ещё в рамках празднования Дня города организуют мероприятия для липчан по месту жительства «Праздник с доставкой на дом» (0+).
Сегодня они пройдут: на стадионе «Авиатор» (ул. Космонавтов, 5/2), на территории школы №29 (Политехническая, 9а), а также во дворах домов на улицах Меркулова, 55, 57; П. Смородина, 14; Энгельса, 1/2.
И снова белочка!
В культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) в 13:00 вновь состоится мастер класс из цикла «Красная книга Липецкой области» (6+).
Мастер Наталия Забровская научит желающих расписывать глиняную фигурку белки обыкновенной.
Летний вальс
Впрочем, в Дому музыки сегодня успеют и организовать концерт. В 19:00 начнётся выступление липецкого симфонического оркестра (художественный руководитель и дирижёр Константин Барков), а также солистов Натальи Шабуниной и Татьяны Абдуллиной (6+).
В программе произведения И.Штрауса, П.Чайковского, М.Глинки, Д.Шостаковича, А.Хачатуряна и других.
Кино
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:03 начнётся очередное заседание клуба «Истина в кине». Смотреть и обсуждать будут фильм «Я создан для тебя» Германия, 2021. Фантастическая мелодрама. Режиссёр Мария Шрадер (18+).
Идеальных мужчин не существует, но теперь их можно создать! Том — робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком. Победитель берлинского кинофестиваля-2021 в номинации «лучшая мужская роль». Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,9.
Импровизация
А в 20:01 в «Библиотеке» начнётся вечер от клуба Липецкой комедии «Шоу Ваших Ысторий» (18+).
Зрители рассказывают истории и задают тон разговору, а комедианты обыгрывают тему и шутят – иногда удачно.
Поднять рождаемость до показателей кроликов
62% липчан поддерживают инициативу о предоставлении выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки за счёт государства молодым семьям, которые завели второго ребёнка в возрасте до 26 лет.
Дорогие липчане! Если не читать новости, то можно пропустить и атаку БПЛА, а здесь последствия непредсказуемые. Поэтому желаем липчанам с удвоенной энергией ловить важную информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужных новостей давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на своих электронных страницах снова и снова.
2
0
0
0
2
Комментарии (4)