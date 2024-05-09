Сегодня в Липецке: грозы, мероприятия ко Дню города, лайфхак, как погасить ипотеку

Всё самое главное про наступивший вторник.

Днём температура воздуха составит 27-29 градусов. Кроме того пройдут кратковременные дожди и главная примета июля-2025 – грозы.















С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.















- пр-т Победы, 98.















Сегодня липчане могут прогуляться по Нижнему парку и послушать истории про родной город на экскурсии «Курорт «Липецкие минеральные воды» (6+).









А ещё в рамках празднования Дня города организуют мероприятия для липчан по месту жительства «Праздник с доставкой на дом» (0+).









В культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) в 13:00 вновь состоится мастер класс из цикла «Красная книга Липецкой области» (6+).



Мастер Наталия Забровская научит желающих расписывать глиняную фигурку белки обыкновенной.















Впрочем, в Дому музыки сегодня успеют и организовать концерт. В 19:00 начнётся выступление липецкого симфонического оркестра (художественный руководитель и дирижёр Константин Барков), а также солистов Натальи Шабуниной и Татьяны Абдуллиной (6+).









Идеальных мужчин не существует, но теперь их можно создать! Том — робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком. Победитель берлинского кинофестиваля-2021 в номинации «лучшая мужская роль». Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,9.











А в 20:01 в «Библиотеке» начнётся вечер от клуба Липецкой комедии «Шоу Ваших Ысторий» (18+).









62% липчан поддерживают инициативу о предоставлении выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки за счёт государства молодым семьям, которые завели второго ребёнка в возрасте до 26 лет.















С 10:00 и до конца ремонта останутся без водных процедур:- ул. 9 Января, 1а, 7;- ул. 15-й микрорайон, 20;- ул. Елецкая, 8а, 10, 10/2, 10а;- ул. Карьерная, 2.В это же время расстанутся с удобствами и жители частного сектора на улицах 9 января, А. Павлова, Карьерной, Лескова.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Гагарина, 77а, 110, 110а, 145;- ул. В. Терешковой, 7/3;- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;- ул. Механизаторов;- ул. Космонавтов, 16а, 16б, 20/3, 20а;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;- ул. Рудничная 17, 21, 25;- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Старт в 17:00 от Домика Петра I.Сегодня они пройдут: на стадионе «Авиатор» (ул. Космонавтов, 5/2), на территории школы №29 (Политехническая, 9а), а также во дворах домов на улицах Меркулова, 55, 57; П. Смородина, 14; Энгельса, 1/2.А в Доме музыки (ул. П. Опспенко, 18) в 18:00 начнётся мастер-класс по созданию праздничной открытки от Нины Носовой. Участвовать можно бесплатно.В программе произведения И.Штрауса, П.Чайковского, М.Глинки, Д.Шостаковича, А.Хачатуряна и других.В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:03 начнётся очередное заседание клуба «Истина в кине». Смотреть и обсуждать будут фильмГермания, 2021. Фантастическая мелодрама. Режиссёр Мария ШрадерМарен Эггерт, Дэн Стивенс, Вольфганг Хюбш.Зрители рассказывают истории и задают тон разговору, а комедианты обыгрывают тему и шутят – иногда удачно.Такую инициативу высказала одна из политических партий. 17% липчан выступают против, отмечая, что это предложение – чистый популизм, сумма смехотворная и для повышения рождаемости лучше снизить грабительские ипотечные ставки.