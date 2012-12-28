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1430
54 минуты назад
13

«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»

Водители маршруток крайне раздосадованы схемой дорожного движения в обход перекрытого на ремонт горбатого моста.

Сегодняшнее утро стало первым в будни, когда автобусы и остальной транспорт поехали по новым маршрутам в обход перекрытого в ночь на воскресенье на ремонт горбатого моста в Липецке. Мы проехали в автобусах по двум направлениям — в сторону Сокола от центрального рынка и с площади Мира в сторону центрального рынка. И убедились, что расчеты городской администрации нуждаются в правках.

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Главный провал в организации дорожного движения — перекресток улиц Первомайской и Фрунзе. Водитель 330-й маршрутки возмущается, что зеленый свет светофора для водителей, едущих с Левого берега, горит всего 20 секунд, а красный — аж 160!

— По улице Фрунзе к Театральной площади через этот перекресток едут машины и застревают на нем. Пока они проезжают, с Первомайской на Фрунзе успевает съехать всего один автобус! — говорит водитель.

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Действительно, этот перекресток наш автобус проезжал аж 12 минут, хотя перед ним было всего шесть других маршруток.

К нашему водителю подходят сразу три женщины и просят выпустить их прямо на дороге, ведь они опаздывают на работу. Вздохнув, он открывает двери. Пассажирки благодарят и выходят, благо пробка тут — мертвая.

— Чего он там стоит без дела? Зачем его там вообще поставили! — возмущается завидев на перекрестке автоинспектора водитель 322-й маршрутки, с которым водитель 330-й переговаривается через открытые двери.

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Возможно, ворчит он зря, ведь гаишник не замечает того, что автобусы с улицы Первомайской на Фрунзе заворачивают уже на красный свет. Если в этой ситуации свистеть и махать полосатой палочкой, наступит полный коллапс.

— Из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я теряю целый рейс! И в вечерний час пик потеряю тоже! Передайте там городскому департаменту транспорта, что так нельзя! Что с этим нужно что-то делать, — просит нас водитель.

Если посмотреть на Яндекс-пробки, то этим утром затор был еще в одном месте — на Плехановском спуске. Пробка начиналась от одноименной площади и кончалась на перекрестке с улицей Советской.

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— Здесь нужно либо зеленый сигнал светофора продлевать, либо зеленую стрелку ставить на Советскую, — говорит водитель 352-й маршрутки, которая едет в сторону Сокола.

Еще одно замечание водителей связано с размещением остановки у здания мэрии на улице Фрунзе, 1. Заезжать к ней весьма проблематично. Предложение водителей — перенести остановку на улицу Скороходова сразу же за мостом на Первомайской. Автобусы там и так стоят в пробке, так пусть хоть с пользой для пассажиров.

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на удивление пустая улица Советская

— Сегодня для нас — трудный день. Мы вторые сутки находимся в поиске оптимальных решений. Да, нам очевидно, что нужно кое-что изменить в организации дорожного движения в центре города. Сейчас мы этим как раз и занимаемся. Сегодня утром наш приоритет — пропустить транспорт, который съезжает по Плехановскому спуску и транспорт, который съезжает с улицы Первомайской. После окончания утреннего часа пик будем вносить изменения в работу светофорных объектов, — сказал GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.

По мнению Павла Звонарева, ситуация трудная, но контролируемая. Транспортного коллапса избежать удалось. Он уверен, что уже сегодня будут достигнуты оптимальные результаты проезда транспорта в обход перекрытого на ремонт моста в центре города.
пробки
светофор
горбатый мост
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Лиза
5 минут назад
Всё продумано для удобства липчан.
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Галина
10 минут назад
В правках нуждаются не расчеты администрации, а сама администрация! Вторые сутки они ищут оптимальные решения. А до этого думали, что само рассосется? Для чего все эти департаменты - здравоохранения, благоустройства, ЖКХ, которые ни на что не могут влиять?! В пятницу на всей линии ( а это больше 40 км туда-обратно ) был всего один!!! автобус 11 маршрута. Так мне в Деп. транспорта прямо сказали, что ничего сделать не могут, ждите.
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Кузя
24 минуты назад
Ожидаемо, явно работал над сим вопросом интеллект не ИИ, а ИА......(
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Елена
25 минут назад
Ищут решение сегодня. А до этого месяц что искали? Нельзя так безответственно относится к своим должностным обязанностям.
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Автолюбитель
26 минут назад
У нас департамент дорожного хозяйства с огромным штатом сотрудников и не могут грамотно всё сделать, всё через одно место. Два дня думают, надо было схему разрабатывать заблаговременно
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Л-а
29 минут назад
А что вы хотели , когда одни "профессионалы" в департаменте транспорта! Вообще что то непонятное с кадрами в администрации.
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Зато
33 минуты назад
ГАИ с пупками стоят для красоты
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Павлу звонареву
34 минуты назад
Садись на автобус и вкуси все прелести вашей контролиремой ситуации
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Зачем
36 минут назад
Перекрыли петровский спуск кольцо пл. Революции в сторону арбитражного суда???
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Ещё
37 минут назад
Одно доказательство, что кому-то на просто народ просто плевать
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