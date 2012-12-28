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«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
«По кровавому следу»: полиция организовала проверку по факту разбития стекла в двери офиса КПРФ
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Общество
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54 минуты назад
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«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Водители маршруток крайне раздосадованы схемой дорожного движения в обход перекрытого на ремонт горбатого моста.
Главный провал в организации дорожного движения — перекресток улиц Первомайской и Фрунзе. Водитель 330-й маршрутки возмущается, что зеленый свет светофора для водителей, едущих с Левого берега, горит всего 20 секунд, а красный — аж 160!
— По улице Фрунзе к Театральной площади через этот перекресток едут машины и застревают на нем. Пока они проезжают, с Первомайской на Фрунзе успевает съехать всего один автобус! — говорит водитель.
Действительно, этот перекресток наш автобус проезжал аж 12 минут, хотя перед ним было всего шесть других маршруток.
К нашему водителю подходят сразу три женщины и просят выпустить их прямо на дороге, ведь они опаздывают на работу. Вздохнув, он открывает двери. Пассажирки благодарят и выходят, благо пробка тут — мертвая.
— Чего он там стоит без дела? Зачем его там вообще поставили! — возмущается завидев на перекрестке автоинспектора водитель 322-й маршрутки, с которым водитель 330-й переговаривается через открытые двери.
Возможно, ворчит он зря, ведь гаишник не замечает того, что автобусы с улицы Первомайской на Фрунзе заворачивают уже на красный свет. Если в этой ситуации свистеть и махать полосатой палочкой, наступит полный коллапс.
— Из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я теряю целый рейс! И в вечерний час пик потеряю тоже! Передайте там городскому департаменту транспорта, что так нельзя! Что с этим нужно что-то делать, — просит нас водитель.
Если посмотреть на Яндекс-пробки, то этим утром затор был еще в одном месте — на Плехановском спуске. Пробка начиналась от одноименной площади и кончалась на перекрестке с улицей Советской.
— Здесь нужно либо зеленый сигнал светофора продлевать, либо зеленую стрелку ставить на Советскую, — говорит водитель 352-й маршрутки, которая едет в сторону Сокола.
Еще одно замечание водителей связано с размещением остановки у здания мэрии на улице Фрунзе, 1. Заезжать к ней весьма проблематично. Предложение водителей — перенести остановку на улицу Скороходова сразу же за мостом на Первомайской. Автобусы там и так стоят в пробке, так пусть хоть с пользой для пассажиров.
на удивление пустая улица Советская
— Сегодня для нас — трудный день. Мы вторые сутки находимся в поиске оптимальных решений. Да, нам очевидно, что нужно кое-что изменить в организации дорожного движения в центре города. Сейчас мы этим как раз и занимаемся. Сегодня утром наш приоритет — пропустить транспорт, который съезжает по Плехановскому спуску и транспорт, который съезжает с улицы Первомайской. После окончания утреннего часа пик будем вносить изменения в работу светофорных объектов, — сказал GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.
По мнению Павла Звонарева, ситуация трудная, но контролируемая. Транспортного коллапса избежать удалось. Он уверен, что уже сегодня будут достигнуты оптимальные результаты проезда транспорта в обход перекрытого на ремонт моста в центре города.
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