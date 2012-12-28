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Красный уровень угрозы отменен, но желтый сохраняется
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1304
сегодня, 01:04

Красный уровень угрозы отменен, но желтый сохраняется

Об отбое сигнала «Угроза атаки БПЛА» сообщили губернатор Игорь Артамонов и МЧС. При этом на территории области сохраняется желтый уровень тревоги — воздушная опасность.

«Благодарю военных за молниеносную реакцию на угрозу. Это их самолеты вы слышали в небе», —  добавил губернатор.

воздушная тревога
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