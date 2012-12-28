Задержанный в Липецкой области иностранец выслушал приговор за финансирование терроризма
Евгения Уваркина: «Дискомфорт неминуем, но негативные последствия для жителей нужно минимизировать»
Замминистра в Липецкой области дала старт строительству ледовой арены и вручила ключи от квартир
Липецкая вечЁрка: два пожара на одной улице, гибель деревьев и надвигающийся ремонт Студеновской
Общество
1304
сегодня, 01:04
Красный уровень угрозы отменен, но желтый сохраняется
«Благодарю военных за молниеносную реакцию на угрозу. Это их самолеты вы слышали в небе», — добавил губернатор.
1
0
2
33
3
Комментарии