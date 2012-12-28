Красный уровень угрозы отменен, но желтый сохраняется

Об отбое сигнала «Угроза атаки БПЛА» сообщили губернатор Игорь Артамонов и МЧС. При этом на территории области сохраняется желтый уровень тревоги — воздушная опасность.«Благодарю военных за молниеносную реакцию на угрозу. Это их самолеты вы слышали в небе», — добавил губернатор.