В Липецкой области снова объявлен желтый уровень воздушной опасности

Предупреждение опубликовано губернатором и экстренными службами.



«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», - сообщил губернатор Липецкой области в соцсетях.

Накануне в Липецкой области вводился красный уровень воздушной опасности, затем, после его отмены - желтый, который отменили рано утром. О нейтрализованных в небе региона БПЛА официально не сообщалось. губернатор лишь поблагодарил военных.