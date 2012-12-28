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Происшествия
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29 минут назад
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В Липецкой области снова объявлен желтый уровень воздушной опасности
Предупреждение опубликовано губернатором и экстренными службами.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», - сообщил губернатор Липецкой области в соцсетях.
Накануне в Липецкой области вводился красный уровень воздушной опасности, затем, после его отмены - желтый, который отменили рано утром. О нейтрализованных в небе региона БПЛА официально не сообщалось. губернатор лишь поблагодарил военных.
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