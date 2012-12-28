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819
29 минут назад
3

В Липецкой области снова объявлен желтый уровень воздушной опасности

Предупреждение опубликовано губернатором и экстренными службами.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», - сообщил губернатор Липецкой области в соцсетях.

Накануне в Липецкой области вводился красный уровень воздушной опасности, затем, после его отмены - желтый, который отменили рано утром. О нейтрализованных в небе региона БПЛА официально не сообщалось. губернатор лишь поблагодарил военных.

воздушная тревога
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Элиот
1 минуту назад
Что-то зачастили. Может не отменять жёлтый уровень. Типа всегда.
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Патриот
13 минут назад
До переживаний по поводу отсутствия смс, сирену и вопросов про бомбоубежища осталось 3,2,1..
Ответить
Сельдерей буээ Елецкий.
20 минут назад
Что? Опять?
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