Жильцы пятиэтажек защитились баррикадой от хлынувшего через их дворы потока машин

В районе старой застройки у Центрального рынка взвыли от последствий начавшегося ремонта улицы Папина.

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В этот понедельник улицу Папина перекрыли в районе пересечения с улицей Юных Натуралистов: энергетики меняют свои коммуникации. Как оказалось, не зря. Нуждающийся в замене участок теплосети оказался настолько ветхим, что представители «Квадры» сказали, что уже в начале следующего отопительного сезона труба бы лопнула. А если бы к этому времени здесь лежал новый асфальт, весь город поднял бы на смех и ресурсную организацию, и городскую администрацию.Водители тут же нашли альтернативные пути объезда — через район старой застройки между Папина, Центральным рынком и проспектом Победы. Весь транспортный поток хлынул через узкие проезды по улицам и переулкам частного сектора, что вызвало глобальное недовольство местного населения.Жильцы молодоженки на улице Юных Натуралистов, 14 нашли выход из ситуации. Они соорудили из качелей и кусков забора баррикаду, перегородив проезд машин через их двор и дворы домов №1а и №1б по улице Папина. Откуда, спросите, они взяли материал для баррикады? Из остатков детской площадки, уничтоженной осенью прошлого года компанией «ТВЭС», подрядчика «РВК-Липецк», которая занималась аварийно-восстановительными работами на месте порыва водопровода.Увидев у себя во дворе сегодня вечером председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, люди очень обрадовались. Они пожаловались ему как на кучи земли на месте разоренной детской площадки, так и на машины, которые постоянно заезжали к ним во двор и упирались в баррикаду.— А у нас ведь дети, — заголосили две женщины. — И боимся за то, что они могут попасть под колеса прямо под окнами наших домов.Павел Звонарев, посоветовавшись с представителями «Квадры» и компании «СДК», которая начала обустраивать корыто под новые пешеходные дорожки на улице Папина, решил, что полностью перекрыть дворы нельзя, это — нарушение правил противопожарной безопасности. Но перегородить их частично и даже пешеходную дорожку у 72-й школы, по которой тоже стали ездить машины, можно. Также председатель департамента устроил по телефону выволочку руководителю ООО «ТВЭС», взяв с него слово благоустроить место проведения аварийных работ к началу мая.Но это были еще цветочки. Ягодками чиновника встретили жители многоэтажки по переулку Балакирева, 1. Они буквально спустили на Звонарева всех собак, обвинив в его лице мэрию за то, что из-за начавшегося ремонта улицы Папина узкая дорога по параллельной улице Ульяны Громовой стала оживленной магистралью.— Мы не можем ни выехать из дома, ни заехать к нему. Наш дом оказался полностью заблокирован. И такая ситуация везде по этому району!..— Мы эту дорогу выбивали потом и кровью. До этого наши дети в школу и в детсады ходили по грязи. Но ее нам сейчас всю разобьют. Пусть остальные тут не ездят!..— Мы из-за этой «Квадры» постоянно страдаем. Они все время все что-то роют!..— Я стала водить детей в школу, боюсь об их безопасности…— Положите мне тут несколько полицейских! Вот тут, тут и тут! Я самокат купила ребенку, а он здесь под машину попадет...— Ваша задача — все продумать! Что вы сделали для безопасности? Где дорожные знаки? Хотя бы временные? Где знаки «Жилая зона»?Павел Звонарев демонстрировал завидное спокойствие в окружении воинственно настроенных людей. Он объяснил, например, что на перекрестках улиц Ульяны Громовой и Гоголя как раз и стоят знаки «Жилая зона», но, очевидно, водители их просто игнорируют. Наставить дополнительные искусственные неровности на этих улицах нет никакой возможности, ведь их и так тут — через каждые 50 метров. Перегородить дороги невозможно – это запрещают МЧС и полиция.— Подрядчик «Квадры» пообещал закончить работы по замене трубы на улице Папина за две недели, а не за три, как планировалось раньше. После этого место проведения работ засыплют щебнем, — несколько раз повторил председатель департамента.— А почему не меняете газовую трубу на Папина? Она лежит с 1960 года, — наехал на Павла Звонарева очень громкий пенсионер. — Безопасная эксплуатация трубы закончилась 15 лет назад. Почему ее не меняют?Чиновник ответил, что это — не предмет его контроля. А собственник трубы не заявил о своем желании ее менять:— У нас — ремонт проезжей части улицы Папина. Мы заранее уведомили об этом все ресурсные организации. И если у энергетиков были свои планы на замену каких-то сетей, то мы синхронизировали эту работу.Конечно, возмущение людей понять можно. Но все проблемы этого района накапливались десятилетиями. Большинство вопросов необходимо адресовать департаменту градостроительства и архитектуры, разрешившему навтыкать многоэтажки в частную застройку. И начавшийся ремонт улицы Папина просто резко проявил весь накопившийся у людей негатив.