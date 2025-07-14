18-летний водитель «Порше Кайен» сбил в Липецке 68-летнюю бабушку

Женщина госпитализирована.



14 июля в Липецке на улице Звездной 18-летний водитель «Порше Кайен» сбил 68-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.Вчера на дорогах области пострадали еще два человека.В Ельце получил травмы 16-летний пассажир «Лады Гранты», которая столкнулась на улице Орджоникидзе с «ВАЗ-21124».«По предварительным данным, 19-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21124» под управлением 22-летней девушки», — рассказали о причинах аварии в Госавтоинспекции.Пострадавший подросток госпитализирован.В Грязях на улице Осипенко 44-летний водитель «Митсубиси» сбил 15-летнюю девушку. Она направлена на амбулаторное лечение.