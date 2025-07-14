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сегодня, 11:14
56

18-летний водитель «Порше Кайен» сбил в Липецке 68-летнюю бабушку

Женщина госпитализирована.

14 июля в Липецке на улице Звездной 18-летний водитель «Порше Кайен» сбил 68-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.

Вчера на дорогах области пострадали еще два человека. 

В Ельце получил травмы 16-летний пассажир «Лады Гранты», которая столкнулась на улице Орджоникидзе с «ВАЗ-21124».

14.07.2025.doc_Elec_stolknovenie.jpg

«По предварительным данным, 19-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21124» под управлением 22-летней девушки», — рассказали о причинах аварии в Госавтоинспекции. 

Пострадавший подросток госпитализирован.

В Грязях на улице Осипенко 44-летний водитель «Митсубиси» сбил 15-летнюю девушку. Она направлена на амбулаторное лечение.

авария
ДТП
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Комментарии (56)

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Александр Н.
45 минут назад
Причем здесь возраст-неадекваты бывают в любом возрасте, особенно если почитаешь некоторые комментарии.
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Интересно
58 минут назад
А пешедятлы знают что есть такая штука, называется пешеходный переход?
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Ответ
46 минут назад
Об этом, к удивлению, не знают ни те, ни другие "дятлы". Почему перед каждым переходом не класть "полицейских"? Что сложного?
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Точно
21 минуту назад
Об этом, к удивлению, не знают ни те, ни другие "дятлы". Почему перед каждым переходом не класть "полицейских"? Что сложного? Что бы водители Скорой помощи сбрасывали скорость перед ними. Ничего, пациенты подождут, пешедятлы важнее
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Олег
сегодня, 13:55
Я один не понимаю заголовок, или он, правда, сбил СВОЮ бабушку
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Дед
сегодня, 13:15
Одна злость и зависть кругом !
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Калека
сегодня, 13:10
Я вчера шёл в поликлинику БСМП и видел последствия аварии, женщина лежала на асфальте! А шёл я в поликлинику, потому как на той неделе меня сбил слепой водятел на пешеходном переходе, видители он меня не видел, а ещё он педали перепутал (газ с тормозом), последние мозги у людей от жары расплавилась! Будьте осторожны вдвойне в сильную жару!
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Желательно
сегодня, 13:17
Желательно пешеходумна "зебре" не чувствовать себя в безопасности. Чётко отслеживать скорость приближающихся автомобилей, выбирать-притормозить пешеходу или, наоборот, ускориться. Пешеходный переход- в зоне ответственности ОБОИХ УЧАСТНИКОВ дорожного движения, а не только водителя.
Ответить
Учёный из училища
сегодня, 13:29
Желательно пешеходумна "зебре" не чувствовать себя в безопасности. Чётко отслеживать скорость приближающихся автомобилей, выбирать-притормозить пешеходу или, наоборот, ускориться. Пешеходный переход- в зоне ответственности ОБОИХ УЧАСТНИКОВ дорожного движения, а не только водителя. Автомобиль - источник повышенной опасности! Потому слабоумным за рулём не место! А пешеходам конечно надо себя беречь, потому что права в России раздают на левой и на право, деньги только плати!
Ответить
Так то
сегодня, 14:13
Автомобиль - источник повышенной опасности! Потому слабоумным за рулём не место! А пешеходам конечно надо себя беречь, потому что права в России раздают на левой и на право, деньги только плати! Средство повышенной опасности для пешеходов это их смартфоны
Ответить
Интересно
сегодня, 14:10
Автомобиль - источник повышенной опасности! Потому слабоумным за рулём не место! А пешеходам конечно надо себя беречь, потому что права в России раздают на левой и на право, деньги только плати! А тепловоз средство повышенной опасности?
Ответить
Савелий
сегодня, 13:29
Желательно пешеходумна "зебре" не чувствовать себя в безопасности. Чётко отслеживать скорость приближающихся автомобилей, выбирать-притормозить пешеходу или, наоборот, ускориться. Пешеходный переход- в зоне ответственности ОБОИХ УЧАСТНИКОВ дорожного движения, а не только водителя. В Липецке не принято пропускать пешеходов. В мае меня чуть не сбил водятел, поворачивающий направо на второстепенную дорогу. А я ее - эту второстепенную дорогу - переходил.
Ответить
Никадим
сегодня, 14:11
В Липецке не принято пропускать пешеходов. В мае меня чуть не сбил водятел, поворачивающий направо на второстепенную дорогу. А я ее - эту второстепенную дорогу - переходил. Даже в Мадриде не принято пропускать пешеходов
Ответить
Степан
44 минуты назад
Даже в Мадриде не принято пропускать пешеходов Так в Мадриде ещё и корридумне отменили. И монархия у них. С чем Вы сравниваете? Со Средневековьем?
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Ого!
19 минут назад
Так в Мадриде ещё и корридумне отменили. И монархия у них. С чем Вы сравниваете? Со Средневековьем? А в Париже тоже монархия? Там вообще пешеход человек второго сорта
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Желательно
сегодня, 13:58
В Липецке не принято пропускать пешеходов. В мае меня чуть не сбил водятел, поворачивающий направо на второстепенную дорогу. А я ее - эту второстепенную дорогу - переходил. Согласен полностью живу в Москве, приезжаю на малую родину в Липецк и- в шоке. В Москве реально пропускают 99%. Летят под 80 км/ч, но, видя переход, всегда останавливаются. А пешеходы там в наушниках и особо не смотрят по сторонам.
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Лариса
сегодня, 12:56
Вы уж определитесь: женщина или бабушка
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Ну
сегодня, 12:47
Курьеры-доставщики зарабатывают много, если попутно подрабатывают другими курьерами. Правда это обычно длится не долго, а вот срок за это дают долгий.
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Ольга
сегодня, 12:45
Сейчас в восемнадцать лет еще совсем ребенок.Соображения нет никакого.Нельзя конечно в таком возрасте выдавать права.Может не в 30,а в 25 лет точно.Сколько мы еще будем страдат!
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Точно
сегодня, 13:19
И права отбирать после 55, потому что реакция уже не та. Да и мысли заняты, по аакой-то нелепой причине, внуками или даже детьми. Согласен- права от 25 до 55
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Семён
сегодня, 12:44
Дело вообще не в возрасте а в том что нарушения не присексются и не наказываются и многие это почувствовали, выезд через сплошную, на красный, превышение скоростного режима вижу каждый день и не по разу, обгон на пешеходном переходе норма, контроля никакого
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Ростислав
сегодня, 12:40
Здесь утверждали что молодёжи коммерсы нынче баснословные зарплаты платят, видимо Порше оттуда, парень горбом и мозгами заработал
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