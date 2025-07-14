Спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России, выполнив норматив мастера международного класса
На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Водитель белой «Приоры» создал аварийную ситуацию у «Линии» — другая машина вылетела на газон
Происшествия
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сегодня, 11:14
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18-летний водитель «Порше Кайен» сбил в Липецке 68-летнюю бабушку
Женщина госпитализирована.
Вчера на дорогах области пострадали еще два человека.
В Ельце получил травмы 16-летний пассажир «Лады Гранты», которая столкнулась на улице Орджоникидзе с «ВАЗ-21124».
«По предварительным данным, 19-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21124» под управлением 22-летней девушки», — рассказали о причинах аварии в Госавтоинспекции.
Пострадавший подросток госпитализирован.
В Грязях на улице Осипенко 44-летний водитель «Митсубиси» сбил 15-летнюю девушку. Она направлена на амбулаторное лечение.
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