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Экономика
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сегодня, 10:44
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Траты липчан на общепит выросли на 10%
Общие траты в сегменте розничной торговли увеличились меньше — на 2,1%.
На долю продажи непродовольственных товаров пришлось 53,8% общего товарооборота. Всего на продукты питания, включая напитки, и табачные изделия липчане потратили за пять месяцев почти 82,5 миллиарда рублей — эти расходы сократились по сравнению с прошлогодним на 5,2%. В то же время траты на непродовольственные товары выросли за год на 9% и составили 96,1 миллиарда рублей.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,6% от оборота розничной торговли. Оборот общественного питания в январе-мае 2025 года составил 6,7 миллиарда рублей, или 110,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 6058 рублей.
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