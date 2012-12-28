Траты липчан на общепит выросли на 10%

Общие траты в сегменте розничной торговли увеличились меньше — на 2,1%.



178,6 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в январе-мае 2025 года — на 2,1% больше (в сопоставимых ценах), чем за тот же период 2024 года. В расчете на душу населения пришлись 161,1 тысячи рублей, сообщает Липецкстат.На долю продажи непродовольственных товаров пришлось 53,8% общего товарооборота. Всего на продукты питания, включая напитки, и табачные изделия липчане потратили за пять месяцев почти 82,5 миллиарда рублей — эти расходы сократились по сравнению с прошлогодним на 5,2%. В то же время траты на непродовольственные товары выросли за год на 9% и составили 96,1 миллиарда рублей.Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,6% от оборота розничной торговли. Оборот общественного питания в январе-мае 2025 года составил 6,7 миллиарда рублей, или 110,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 6058 рублей.