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сегодня, 10:44
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Траты липчан на общепит выросли на 10%

Общие траты в сегменте розничной торговли увеличились меньше — на 2,1%.

178,6 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в январе-мае 2025 года — на 2,1% больше (в сопоставимых ценах), чем за тот же период 2024 года. В расчете на душу населения пришлись 161,1 тысячи рублей, сообщает Липецкстат. 

На долю продажи непродовольственных товаров пришлось 53,8% общего товарооборота. Всего на продукты питания, включая напитки, и табачные изделия липчане потратили за пять месяцев почти 82,5 миллиарда рублей — эти расходы сократились по сравнению с прошлогодним на 5,2%. В то же время траты на непродовольственные товары выросли за год на 9% и составили 96,1 миллиарда рублей. 

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,6% от оборота розничной торговли. Оборот общественного питания в январе-мае 2025 года составил 6,7 миллиарда рублей, или 110,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 6058 рублей.

траты населения
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Комментарии (2)

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сегодня, 12:21
всех от повышения цен выигрывают олигархи ,а не государство ! Государство каждый год заканчивает с дефицитом бюджета ,а олигархи с прибылью и нередко большой !
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ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
сегодня, 11:58
Продовольственная инфляция составляет 25-30% в год судя по ценам в магазинах на основные продукты. Пенсию повышают от 4,5 до 8. Государство в плюсе, люди в минусе. Все справедливо да ведь???
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