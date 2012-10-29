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Бизнес
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сегодня, 15:15
ООО «Радио Рокс-Липецк»: услуги по размещению агитационных материалов при предвыборной агитации
в период проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, которые состоятся 14 сентября 2025 года.
- на радиоканале «Виватон» (радиостанция “Радио Дача Липецк”) , свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 48-00229 от 29.10.2012 г., выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области.
- на радиоканале «Радио Рокс-Липецк» (радиостанция “Дорожное Радио Липецк”), свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 48-00228 от 29.10.2012 г., выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области.
Размер и условия оплаты являются едиными.
Дорожное радио Липецк
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Прокат ролика/аудиосюжета (до 50 сек), 1 сек, строгая фиксация времени выхода
|116 руб.
|
Прокат ролика/аудиосюжета (до 50 сек), 1 сек, без фиксации времени выхода
|71 руб.
Радио Дача Липецк
|
Прокат ролика/аудиосюжета (до 50 сек), 1 сек, строгая фиксация времени выхода
|107 руб.
|
Прокат ролика/аудиосюжета (до 50 сек), 1 сек, без фиксации времени выхода
|65 руб.
Время выхода агитационных материалов может быть изменено в соответствии с сеткой вещания.
В случае срочного размещения (заявка менее чем за 1 день) применяется коэффициент 1,5.
Цены указаны с учетом НДС 20 %.
Цены действительны с момента публикации.