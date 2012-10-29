ООО «Радио Рокс-Липецк»: услуги по размещению агитационных материалов при предвыборной агитации

в период проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, которые состоятся 14 сентября 2025 года.

Прокат ролика/аудиосюжета (до 50 сек), 1 сек, строгая фиксация времени выхода

116 руб. Прокат ролика/аудиосюжета (до 50 сек), 1 сек, без фиксации времени выхода

71 руб.

Прокат ролика/аудиосюжета (до 50 сек), 1 сек, строгая фиксация времени выхода

107 руб. Прокат ролика/аудиосюжета (до 50 сек), 1 сек, без фиксации времени выхода

65 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Радио Рокс-Липецк» (учредитель СМИ "Виватон" и "Радио Рокс-Липецк") уведомляет о готовности предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года, в следующих средствах массовой информации:- на радиоканале «Виватон» (радиостанция “Радио Дача Липецк”) , свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 48-00229 от 29.10.2012 г., выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области.- на радиоканале «Радио Рокс-Липецк» (радиостанция “Дорожное Радио Липецк”), свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 48-00228 от 29.10.2012 г., выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области.Размер и условия оплаты являются едиными.Время выхода агитационных материалов может быть изменено в соответствии с сеткой вещания.В случае срочного размещения (заявка менее чем за 1 день) применяется коэффициент 1,5.Цены указаны с учетом НДС 20 %.Цены действительны с момента публикации.