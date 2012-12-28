Три БПЛА упали ночью в Липецкой области: поврежден дом, пострадал человек

Угрозы жизни раненого нет.



Ночью в Липецкой области перехвачены три БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Один из беспилотников упал в Добринском районе возле частного дома, еще один в Ельце — на территорию промышленной зоны.«В Добринском районе беспилотник упал рядом с частным жилым домом. К счастью, жертв и пострадавших нет. Глава района и оперативные службы работают на месте происшествия», — рассказал губернатор Игорь Артамонов.По словам главы Ельца Вячеслава Жабина, после падения БПЛА на территорию промышленной зоны возник пожар.«Вследствие атаки возникло возгорание, которое было быстро ликвидировано сотрудниками пожарной службы. Работники предприятия были эвакуированы после объявления «Красного уровня». Погибших нет, однако один сотрудник получил ранение. Ему оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет», — сообщил елецкий мэр.Красный уровень угрозы объявлялся в Липецкой области трижды: сначала вечером в Ельце и Елецком районе, затем в четыре утра в Усманском и Добринском районе, а потом и на территории всей области. Отбой тревоге дан в шесть утра.