ООО «ТВК-РАДИО»: услуги по размещению агитационных материалов при предвыборной агитации

в период проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, которые состоятся 14 сентября 2025 года.

Прокат ролика/аудиосюжета (до 50 сек), 1 сек, строгая фиксация времени выхода

186 руб. Прокат ролика/аудиосюжета (до 50 сек), 1 сек, без фиксации времени выхода

94 руб.

Общество с ограниченной ответственностью «ТВК-РАДИО» (учредитель СМИ "ЕВРОПА ПЛЮС ЛИПЕЦК") уведомляет о готовности предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года, в следующем средстве массовой информации - на радиоканале "ЕВРОПА ПЛЮС ЛИПЕЦК" (радиостанция “Европа Плюс Липецк”), свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 48-00190 от 27.02.2012 г., выдано Управлением Роскомнадзора по Липецкой области.Размер и условия оплаты являются едиными.Время выхода агитационных материалов может быть изменено в соответствии с сеткой вещания.В случае срочного размещения (заявка менее чем за 1 день) применяется коэффициент 1,5.Цены указаны с учетом НДС 20 %.Цены действительны с момента публикации.