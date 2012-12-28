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Общество
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12 минут назад
232 домами в Липецке заправляет один человек
В Липецком горсовете задались вопросом: а не дать ли владельцам управляющих компаний еще какой-нибудь пряник?
За 2023 год ГЖИ отказало в продлении лицензий шести липецким УК — «ЦКО», «ДомСервису», «Мой город 48», «Октябрьской», «Комфорт Сити» и «Угловой». На сегодняшний день в городе — 86 управляющих компаний.
Пятью из них — УК «Авангард», «УК Домостроительного комбината», «Веста», «Комфорт-Л» и Строй-Сервис-Э», в управлении которых 232 многоэтажки — владеет Владимир Саунин. Еще у восьми бенефициаров — по три УК: у Игоря Михайлова, Сергея Давыдова, Николая Чмыхало, Елены Сошниковой, Павла Меренкова, Вадима Юрина, а также Сергея Ткаченко и Юрия Шклярова, ранее судимых по ч.2 ст.165 УК РФ, за причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. По две УК — во владении восьми других предпринимателей, в их числе — Александр Расторгуев и Наталья Щедрина, депутат горсовета Кирилл Ерихов, экс-начальник областного управления ЖКХ Юрий Костин.
Это — данные департамента ЖКХ мэрии. Однако когда вопрос о владельцах липецких «управляшек» Андрею Еремину задала депутат Екатерина Пинаева, тот ответил, что ответ на него знает, но не скажет.
По словам заместителя руководителя ГЖИ, основные участники рынка по управлению многоквартирными домами в Липецке имеют несколько компаний с лицензиями на этот вид деятельности. Используя пробелы в законодательстве, УК проходят процедуру реорганизации, после чего все права и обязанности по управлению МКД переходят дублерам. В управлении таких компаний уже находится до 30% городского жилфонда.
— В 2023 году через такую реорганизацию прошли 19 УК, в этом — еще одна. Реорганизация не только помогает избегать процедуры продления срока действия лицензии, но и создает общественный резонанс для горожан, чьи дома попали под управление компаний-дублеров, имеющих новое название и новые реквизиты для оплаты счетов по текущему ремонту и содержанию жилья, — заметил Андрей Еремин.
Так как во главе «управляшек» остаются одни и те же лица или их родственники, остается неизменной ситуация с порядком в многоэтажках. В 2023 году липчане написали в ГЖИ 20 380 жалоб. Треть из них — на ненадлежащее содержание общего имущества дома и двора, 22% обращений касались нарушений предоставления коммунальных услуг, 11,4% — начисления оплаты за коммунальные услуги. И такая неприглядная картина наблюдалась и два, и три, и четыре года назад. В 2019 году, например, таких жалоб в ГЖИ было, например, 20,7 тысячи. А в январе-марте этого года в ГЖИ поступило уже 8,3 тысячи жалоб от горожан.
Услышав эту цифру, депутат Евдокия Бычкова аж подпрыгнула. Не много ли жалоб за три месяца? Ведь если так пойдет дальше, то их количество к концу года превысит 30 тысяч! Но Андрей Еремин ее успокоил, сказав, что пик этих жалоб пришелся на январь, когда в 25-градусные морозы порвало трубы «Квадры».
— Мы тогда получали до 1200 обращений в неделю! А сейчас вышли на обычный уровень.
Сейчас в ГЖИ думают, как усилить ответственность «управляшек». Для этого ведомство совместно с ЕДС разрабатывает новую схему работы с жалобами липчан: они будут автоматически попадать в личные кабинеты УК, которые обязаны решить проблему или же дать мотивированный ответ заявителю в течение 10 дней. Андрей Еремин считает, что такой регламент позволит снизить количество жалоб на 20%.
Кстати, проверять работу УК по заявлениям горожан ГЖИ не имеет права: с марта 2022 года весь бизнес в России находится под мораторием на проверки. Каждый визит в «управляшку» необходимо согласовывать с прокуратурой. А прокуратура, в свою очередь, просит ограничиваться предостережениями в адрес УК. В итоге, как сказал Андрей Еремин, проверки «управляшек» являются единичными. «Ходим к самым рисковым».
Еще одной мерой ответственности для нерадивых УК является дисквалификация их директоров. Так, в этом году квалификационного аттестата на год лишился директор УК «Угловая» Сергей Луценко, на полгода — директора УК «Вариант» и «Маяк».
Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев поинтересовался, не останутся ли после отзыва лицензий или дисквалификации директоров в заложниках ситуации горожане? Ему ответили, что нет, что все такие дома или уже пристроены (в большинстве случаев департамент ЖКХ мэрии назначил для них новые УК), или, как в случае с УК «Угловая», ищут желающих взять на себя их обслуживание. «В любом случае такие дома не остаются без управления».
Андрей Еремин сообщил, что с 1 сентября этого года вступают в силу поправки к 662-му федеральному закону «О внесении изменений в статьи 193 и 195 Жилищного кодекса Российской Федерации». С этого времени требование о неснятой или непогашенной судимости по экономическим статьям Уголовного кодекса будет предъявляться не только к директору УК, но и к ее учредителю. В лицензии будет отказано тем, кто ранее руководил обанкротившейся «управляшкой». Также лицензию не продлят компаниям, ранее уличенным в грубых нарушениях лицензионных требований. И да, лицензию нужно будет продлевать каждые два года.
— Так компании будут в постоянном тонусе. Будут заинтересованы в законом ведении бизнеса, — сказал заместитель руководителя ГЖИ.
Депутат Владимир Гугнин задался вопросом: а правильно ли применять к УК только кнут? «Почему бы не добавить пряник? Например, если у компании нет нарушений в течение двух лет, почему не продлить ее лицензию автоматически?» На что Андрей Еремин ответил, что у хорошо себя зарекомендовавших управляющих компаний обычно не возникает проблем при продлении лицензии.
А вот на вопрос Бориса Понаморева о том, когда в регионе будет создана так называемая гарантирующая УК, которая бы брала на обслуживание жилфонд обанкротившихся «управляшек» или тех, кого лишили лицензии, у Андрея Еремина ответа не нашлось.
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