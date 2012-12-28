На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Водитель белой «Приоры» создал аварийную ситуацию у «Линии» — другая машина вылетела на газон
Погода в Липецке
641
сегодня, 17:00
В Липецкой области кратковременные дожди и до +29
Погода в Липецкой области будет стабильной — дождливой и чуть теплее нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +15 до +20 градусов, днем — дождливой и чуть теплее нормы от +24 до +29.
В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшие кратковременные дожди. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.
День 16 июля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году — 7 градусов тепла.
3
0
1
2
0
Комментарии