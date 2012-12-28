В Липецкой области кратковременные дожди и до +29

Погода в Липецкой области будет стабильной — дождливой и чуть теплее нормы.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы.Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +15 до +20 градусов, днем — дождливой и чуть теплее нормы от +24 до +29.В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшие кратковременные дожди. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.День 16 июля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году — 7 градусов тепла.