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НЛМК Live
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сегодня, 13:44
В Университете НЛМК проходит серия интеллектуальных игр «Металлургические вечера»
В Корпоративном университете НЛМК запустили серию летних интеллектуальных игр «Металлургические вечера». Викторину для сотрудников комбината традиционно проводят накануне Дня металлурга.
— Интересные вопросы, не такие простые, как мы думали. Спасибо организаторам за «Металлургические игры» - они создают праздничное настроение. — поделилась впечатлениями Светлана Коваль, инженер-конструктор цеха теплоэлектроцентрали НЛМК. — А еще это прекрасная возможность встретиться с коллегами в неформальной обстановке.
Всего летом планируется провести десять игр, в которых примет участие около тысячи сотрудников комбината. Суперфинал состоится 8 августа, в нём сыграют победители отборочных игр.
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