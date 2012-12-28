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В Университете НЛМК проходит серия интеллектуальных игр «Металлургические вечера»
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сегодня, 13:44

В Университете НЛМК проходит серия интеллектуальных игр «Металлургические вечера»

В Корпоративном университете НЛМК запустили серию летних интеллектуальных игр «Металлургические вечера». Викторину для сотрудников комбината традиционно проводят накануне Дня металлурга. 

Каждая игра состоит из семи раундов. Участникам нужно ответить на вопросы в разных форматах. Темы: история, искусство, музыка и, конечно, металлургия. «Металлургические вечера» популярны у сотрудников комбината. В первой игре участвовали десять команд, представляющие разные подразделения комбината. 

— Интересные вопросы, не такие простые, как мы думали. Спасибо организаторам за «Металлургические игры» - они создают праздничное настроение. — поделилась впечатлениями Светлана Коваль, инженер-конструктор цеха теплоэлектроцентрали НЛМК. — А еще это прекрасная возможность встретиться с коллегами в неформальной обстановке. 

Всего летом планируется провести десять игр, в которых примет участие около тысячи сотрудников комбината. Суперфинал состоится 8 августа, в нём сыграют победители отборочных игр.

День Металлурга
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