В Университете НЛМК проходит серия интеллектуальных игр «Металлургические вечера»

В Корпоративном университете НЛМК запустили серию летних интеллектуальных игр «Металлургические вечера». Викторину для сотрудников комбината традиционно проводят накануне Дня металлурга.

Каждая игра состоит из семи раундов. Участникам нужно ответить на вопросы в разных форматах. Темы: история, искусство, музыка и, конечно, металлургия. «Металлургические вечера» популярны у сотрудников комбината. В первой игре участвовали десять команд, представляющие разные подразделения комбината.— Интересные вопросы, не такие простые, как мы думали. Спасибо организаторам за «Металлургические игры» - они создают праздничное настроение. — поделилась впечатлениями Светлана Коваль, инженер-конструктор цеха теплоэлектроцентрали НЛМК. — А еще это прекрасная возможность встретиться с коллегами в неформальной обстановке.Всего летом планируется провести десять игр, в которых примет участие около тысячи сотрудников комбината. Суперфинал состоится 8 августа, в нём сыграют победители отборочных игр.