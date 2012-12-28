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Происшествия
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39 минут назад
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Игорь Артамонов сообщил об обезвреживании в Воловском районе метеозонда
Аналогичное устройство утром сбили над Курской областью.
«Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — добавил губернатор Липецкой области и поблагодарил спецслужбы за работу
Об аналогичной атаке сегодня сообщило Минобороны РФ: около 08:15 над территорией Курской области средствами ПВО был сбит малоразмерный воздушный шар.
Напомним, сегодня в Липецкой области как никогда долго действовал желтый уровень опасности. Он был введен в 11:17 и отменен в 19:16.
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