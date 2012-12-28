Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области введён режим воздушной опасности
Общество
Распыливший газовый баллончик в лицо водителя автобуса липчанин найден
Общество
Липецкая вечЁрка: пробки из-за моста, стрельба на Водопьянова и кровавый след
Общество
В Липецке задержали семерых участников нападений на прохожих
Происшествия
232 домами в Липецке заправляет один человек
Общество
У Октябрьского рынка на четыре дня изменится движение общественного транспорта
Общество
Сегодня в Липецке: «Студенческая весна», что с движением в центре города и когда повысят зарплату
Общество
В Подгорном столкнулись три автомобиля
Происшествия
Шашлыки под запретом: в районе Силикатных озёр работают межведомственные патрули
Общество
На реке Воронеж поймали с поличным четырёх браконьеров
Происшествия
Читать все
Крепость в 20 микрорайоне обещают снести до середины июля
Общество
В Липецком горсовете назвали малоэффективной работу мэрии по благоустройству города
Общество
Под покровом ночи старушек лишили скамейки
Общество
В Липецкую областную клиническую больницу едва не занесли корь: врачи предотвратили опасность
Здоровье
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Общество
Игорь Артамонов сообщил об обезвреживании в Воловском районе метеозонда
Происшествия
В Липецкой области объявлен отбой воздушной опасности
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область дожди и заметное потепление
Погода в Липецке
Курьер мошенников забрал у 78-летней пенсионерки 160 000 рублей
Происшествия
Читать все
Происшествия
831
39 минут назад
6

Игорь Артамонов сообщил об обезвреживании в Воловском районе метеозонда

Аналогичное устройство утром сбили над Курской областью.

Сегодня в Воловском округе обезврежены обломки метеозонда. Он был запущен со стороны Украины, сообщил Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — добавил губернатор Липецкой области и поблагодарил спецслужбы за работу

Об аналогичной атаке сегодня сообщило Минобороны РФ: около 08:15 над территорией Курской области средствами ПВО был сбит малоразмерный воздушный шар.

Напомним, сегодня в Липецкой области как никогда долго действовал желтый уровень опасности. Он был введен в 11:17 и отменен в 19:16.
воздушная тревога
0
0
5
0
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Артемий
11 минут назад
Надо было дороги перекопать чтоб метеозонд не проник)), все объекты видны из космоса, про зонды бред какой-то
Ответить
Метеозонды
19 минут назад
Они поднимаются на высоту до 35 км над землей, их полет обычно длится около двух часов. Чувствуете разницу???
Ответить
Историк
7 минут назад
Расскажите это американцам сбившим китайский метеозонд.
Ответить
Что-то
20 минут назад
Не сходится
Ответить
Он
20 минут назад
Столько не пролетит!!!!
Ответить
А как
21 минуту назад
Метеозонд связан с угрозой. На моё понимание это для погоды устройство... Или я что-то уже недопонимаю
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru