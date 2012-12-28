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30 минут назад
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За год в Липецке снесут 4 тысячи засохших деревьев: что их погубило?

Уже несколько лет Липецк теряет деревья, а их гибель обрастает множеством слухов: горожане считают, что деревья засыхают из-за кронирования, благоустройства или дорожных работ. Мы поговорили о том, что происходит с зелеными насаждениями города, с представителями мэрии, урбанистом Александром Полуниным и биологом Сергеем Глазиновым.

«Настоящие нелюди и природоненавистники. Что наши смотрители города ворочают? Нарушаются все мыслимые и немыслимые правила опиловки и ухода за деревьями, спиленные стволы, не обработанные хотя бы садовым варом, обречены на медленную смерть!», — такой подписью сопровождались фотографии вырубки деревьев на улице Адмирала Макарова, опубликованные 8 апреля в  Telegram-канале «Стабильный Липецк».

Создатель канала урбанист Александр Полунин во много согласен с автором этого поста.

Опиливая высокие деревья, их попросту убивают, считает Александр. Спилы в Липецке никогда не обрабатываются садовым варом и на них рано или поздно появляются плесень, гниль, грибок и мох. Гниль постепенно проникнет внутрь, и дерево гибнет.

— То, что пять лет деревья постоят красивенькими шариками (если выживут) — это на время. Если есть желание поддерживать дерево в небольшом размере, его периодически аккуратно кронируют, а не обрубают до столба, сокращая размеры веток, — уверен Александр Полунин.

По его словам городские службы должны нанимать квалифицированных арбористов и аккуратно кронировать деревья, а не обрубать до столба.

— Понимая, что Россия не первая столкнулась с этим безумием «кронавируса», что должен быть мировой опыт, я пошёл читать иностранные материалы о кронировании. Как оказалось, в США уже много лет и профессиональные службы по уходу за деревьями (арбористы), и госучреждения признали кронирование не только глупой, но и опасной практикой. В ряде американских городов оно ещё и незаконно. Всю статью цитировать не буду, её можно найти в интернете, но объясню вкратце: если спиливать полдерева, оно умирает. Если спиливать по половине биомассы (объёма ветвей) — дерево умирает.

Все деревья на территориях общего пользования опиливаются и сносятся не просто так, а согласно актам обследования зеленых насаждений, которые составляет специальная комиссия. Она обследует деревья на основании заявок от граждан и юридических лиц, отвечает Александру начальник отдела по техническому надзору управления главного смотрителя Светлана Поцелуйко:

— Кронирование не исключает возможности дальнейшего разрастания ветвей. Если оно проводится по всем правилам, нет оснований для того, чтобы дерево не росло дальше. И жалоб на то, что после кронирования дерево не зазеленело, у нас не было.

Светлану Поцелуйко поддерживает биолог Сергей Глазинов:

— Санитарная обрезка деревьев — это нормальный, естественный процесс в городской среде направленный на безопасность жителей города, и деревья спиливают, или кронируют согласно акту, а не просто так. Цели разные: может ветки касаются линий электропередач, или деревья достигли предельного возраста. Варом спилы на городских деревьях нигде не замазывают, — пояснил Сергей Глазинов.

В управлении главного смотрителя озвучили планы на этот год: снести четыре тысячи деревьев, провести санитарную обработку 1 600 деревьев, высадить — 1 800. На снос из бюджета выделено 18,5 миллиона рублей, на высадку — 21 миллион. В ведомстве даже и не думают скрывать, что снесут больше, чем посадят. Потому что первостепенная задача управления — ликвидировать опасность для горожан.

— Мы понимаем, какая у нас цель — снос сухостойных деревьев. Мы понимаем, что происходило в конце прошлого года, в связи с ветрами и падением сухих деревьев, и не только сухих, — говорит Светлана Поцелуйко, имея в виду трагедии прошлой осени: падение деревьев на  10-летнюю девочку и  71-летнего мужчину.

Среди прочих деревьев под снос попадают все городские ясени: они поражены вредителем —ясеневой узкотелой изумрудной златкой. Других болезней деревьев не выявлено.

— Нет повода, что-то выявлять, — уверяет Светлана Поцелуйко. — Проблемы возникают в основном со старыми деревьями. Это естественный процесс. Так как большинство деревьев сажалось в одно время, то сейчас просто вышел их срок.

При этом, сколько в Липецке деревьев и сколько из них здоровых или больных, никто не знает. Нет и паспортов на деревья. Больные и опасные деревья выявляются на основании заявок горожан, и визуального мониторинга, который ведут сотрудники департамента развития территорий. Именно поэтому предположение о том, что некоторые деревья засыхают из-за подрубленных дорожниками или другими рабочими корней, в управлении главного смотрителя не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. Чтобы это понять, нужно провести дорогостоящее экспертное обследование.

— Никто не спорит, что зелёный фонд Липецка в основном обветшал и подлежит замене. Однако делать это надо аккуратно, потому что визуально старому дереву может быть 10-15 лет, а цветущему пышным цветом под 50. В этом году в городе посадят 1 800 деревьев. Достаточно ли этого? Конечно же, этого недостаточно, даже если считать только по улицам, не заходя в микрорайоны и дворы, — уверен Александр Полунин, по подсчетам которого при существующих темпах вырубки, в Липецке необходимо ежегодно менять 35 000 деревьев (схему его подсчетов можно найти в канале «Стабильный Липецк»).

Светлана Поцелуйко говорит, что не во всех местах, где росли старые деревья можно посадить новые. Бывает, что старые деревья росли в охранной зоне, то есть фактически на различных сетях. Поэтому, когда липчане видят, что где-то спилили деревья, а взамен ничего не посадили, это может быть именно такой случай. Коммуникации чаще всего проходят вдоль проезжих частей, там же деревья мешают линиям электропередач.

— Процент приживаемости посаженных деревьев примерно 90%. Мы не замечали, чтобы деревья, высаженные по контракту с главным смотрителем, не приживались, — добавляет Светлана Поцелуйко.

Чтобы полностью компенсировать срубленный зеленый фонд денег в бюджете управления главного смотрителя нет. Ведомство намерено попросить дополнительное финансирование для посадки деревьев.

Кстати, депутаты Липецкого городского Совета не раз поднимали вопрос о том, что Липецку нужна комплексная программа по озеленению. Но пока ее нет.

Фото: Telegram-канал Стабильный Липецк
деревья
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Mike
11 минут назад
посмотрите на фото города 70-х и даже 80-х... и сравните с текущим видом, сразу станет всё понятно
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Вы шутите??
16 минут назад
Нет денег???????
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