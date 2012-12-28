За год в Липецке снесут 4 тысячи засохших деревьев: что их погубило?

Уже несколько лет Липецк теряет деревья, а их гибель обрастает множеством слухов: горожане считают, что деревья засыхают из-за кронирования, благоустройства или дорожных работ. Мы поговорили о том, что происходит с зелеными насаждениями города, с представителями мэрии, урбанистом Александром Полуниным и биологом Сергеем Глазиновым.