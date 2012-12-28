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Общество
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48 минут назад
Желтый уровень опасности отменен
Угрозы атак БПЛА нет
Напомним, вечером 19 апреля на территории Липецкой области вводился красный уровень опасности. Такой уровень означает реальную опасность атак беспилотников. Во втором часу ночи 20 апреля красный уровень был отменен, но желтый оставался.
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