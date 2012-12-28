Желтый уровень опасности отменен

Угрозы атак БПЛА нет

На официальном канале оповещения службы 112 говорится об отбое желтого уровня воздушной опасности.Напомним, вечером 19 апреля на территории Липецкой области вводился красный уровень опасности. Такой уровень означает реальную опасность атак беспилотников. Во втором часу ночи 20 апреля красный уровень был отменен, но желтый оставался.