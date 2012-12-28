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41 минуту назад
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Платные парковки: жители центра уже обращаются в мэрию за разрешениями на шлагбаумы

В начале мая глава города подпишет порядок возмещения затрат из бюджета на установку шлагбаумов на въездах во дворы.

С 1 мая парковка на дорогах общего пользования в центре Липецка станет платной. Понятно, что водители начнут оставлять машины во дворах жилых домов. Избежать этого можно только одним законным способом — установкой шлагбаумов.

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один из дворов на улице Желябова

— Еще в декабре глава Липецка подписала постановление о согласовании установки шлагбаумов с городской администрацией, — рассказала GOROD48 заместитель начальника отдела по развитию территориального самоуправления департамента развития территории мэрии Татьяна Заяц.

Чтобы поставить шлагбаумы, жильцам многоквартирного дома необходимо предоставить в департамент соответствующее заявление, приложить протокол общего собрания с подписями не менее двух третей собственников жилых помещений, проект размещения заграждения с точным его указанием на публичной кадастровой карте и уведомление о том, каким образом на территорию двора будет попадать спецтранспорт (полиция, скорая помощь, МЧС).

— Есть разные варианты поднятия шлагбаума, в том числе удаленным способом, — добавила Татьяна Заяц.

В течение месяца департамент или разрешит заявителям установить шлагбаум, или нет. Этому может помешать место его расположения — под асфальтом могут проходить коммунальные коммуникации.

— Получив наше разрешение, жильцы дома сами вправе подыскать юридическое лицо, которое приобретет и установит шлагбаум. После этого исполнитель работ сможет обратиться в мэрию с заявлением о возмещении из бюджета до 90% понесенных затрат. Остальные средства — жильцов, — сказала Татьяна Заяц.

Соответствующий Порядок уже прошел все согласования. В начале мая его должна подписать глава Липецка.

По состоянию на сегодня в департамент развития территории с заявлениями на размещение шлагбаумов обратились жильцы двух домов на улице Ленина: №№7 и 15.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Да уж
7 минут назад
А теперь все машины, которые ездили в центр на работу, будут стоять на приколе у своих домов, на своих районах. Соответственно уже к этим домам подъехать невозможно будет, все будет заставлено. А без того набитые автобусы по утрам будут еще сильнее набиты, а люди будут драться на остановках за возможность уехать на общественном транспорте. Очень рациональное решение с платными парковками.
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Наталия
22 минуты назад
Кто решил устроить платные парковки, тот пусть и решает вопрос со шлагбаумом, а не жильцы гоняться по всем инстанциям
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Саша
15 минут назад
не будет никто гоняться, у людей куча дел у всех ипотеки.
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олеган
33 минуты назад
дожили-кто то в центре бабки стричь будит-а кто то свои дворы с ломом защищать...
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