Общество
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41 минуту назад
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Платные парковки: жители центра уже обращаются в мэрию за разрешениями на шлагбаумы
В начале мая глава города подпишет порядок возмещения затрат из бюджета на установку шлагбаумов на въездах во дворы.
один из дворов на улице Желябова
— Еще в декабре глава Липецка подписала постановление о согласовании установки шлагбаумов с городской администрацией, — рассказала GOROD48 заместитель начальника отдела по развитию территориального самоуправления департамента развития территории мэрии Татьяна Заяц.
Чтобы поставить шлагбаумы, жильцам многоквартирного дома необходимо предоставить в департамент соответствующее заявление, приложить протокол общего собрания с подписями не менее двух третей собственников жилых помещений, проект размещения заграждения с точным его указанием на публичной кадастровой карте и уведомление о том, каким образом на территорию двора будет попадать спецтранспорт (полиция, скорая помощь, МЧС).
— Есть разные варианты поднятия шлагбаума, в том числе удаленным способом, — добавила Татьяна Заяц.
В течение месяца департамент или разрешит заявителям установить шлагбаум, или нет. Этому может помешать место его расположения — под асфальтом могут проходить коммунальные коммуникации.
— Получив наше разрешение, жильцы дома сами вправе подыскать юридическое лицо, которое приобретет и установит шлагбаум. После этого исполнитель работ сможет обратиться в мэрию с заявлением о возмещении из бюджета до 90% понесенных затрат. Остальные средства — жильцов, — сказала Татьяна Заяц.
Соответствующий Порядок уже прошел все согласования. В начале мая его должна подписать глава Липецка.
По состоянию на сегодня в департамент развития территории с заявлениями на размещение шлагбаумов обратились жильцы двух домов на улице Ленина: №№7 и 15.
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