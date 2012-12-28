За парковку на газонах уже выписаны 65 штрафов: комплекс «Дозор» объезжает дворы ежедневно

Стоянка на газонах, детских и спортивных площадках обойдется в 500-рублей. При этом сколько раз на камеру автоматического комплекса фотовидеофиксации попадет нарушитель, столько раз он и получит штрафы.

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Автоматический комплекс фотовидеофиксации нарушений Правил благоустройства «Дозор» департамент развития территории мэрии купил осенью прошлого года. До того, как выпал снег, с его помощью по ст. 5.10 КоАП Липецкой области за размещение транспортных средств вне специально оборудованных мест были оштрафованы 250 автовладельцев. Зимой «Дозор» применяли для наказания водителей, которые перекрывали машинами доступ спецтехники «ЭкоПрома» к контейнерным площадкам. А с прошлой недели «Дозор» используется для выявления автомобилей оставленных на газонах, детских и спортивных площадках. За четыре выезда с помощью комплекса обнаружены 65 таких машин.Сегодня департамент развития территории мэрии показал работу «Дозора» во дворах у домов №№7 и 9 по улице Максима Горького.У дома №7 на выгороженной под детскую и спортивную площадку части двора стояли три машины — ветхий голубой «Мерседес», свежие «Ниссан» и «Фольксваген». При этом на наглость водителя этого «Фольксвагена», по словам заместителя председателя департамента Татьяны Инютиной, ведомство уже получило несколько жалоб от жильцов пятиэтажки.«Дозор» фиксирует все эти машины. Их владельцы будут оштрафованы на 500 рублей по ст. 5.10 регионального КоАП. Если собственником автомобиля будет должностное лицо, его оштрафуют на 3 000 рублей, если юридическое — на 10 000.— По данным «Дозора» мы выносим определения о возбуждении административного дела, делаем запрос в ГИБДД о предоставлении нам персональных данных владельцев автомобилей, после чего их штрафуют наши административные комиссии. Система интегрирована с порталом Госуслуг, что максимально упрощает этот процесс. От момента фиксации нарушения до получения автовладельцем уведомления о штрафе проходят 10-14 дней, — говорит Татьяна Инютина.Автоматический комплекс «Дозор» позволяет фиксировать один и тот же автомобиль-нарушитель хоть каждый день. И столько раз, сколько такую машину сфотографируют, столько ее хозяин получит «писем счастья». «Повторники», как их называют в департаменте, жалуются на беспредел, но штрафы оплачивают.Все такие доходы попадают в бюджет города. Запаркованных на газонах и детских площадках машин в Липецке столько, что, возможно, «штрафных» денег мэрии хватит на какие-то значимые проекты. Из-за обилия «рецидивистов» мэрия уже инициировала внесение изменения в ст. 5.10 КоАП РФ, с ужесточением наказание за повторное правонарушение. Теперь дело — за юристами областного Совета, в который передан соответствующий законопроект администрации Липецка.А будет ли наказан владелец машины на основании фото- и видеоматериалов, которые в департамент пришлют бдительные горожане? Оказывается, нет. Этого не позволяют законы. Однако такие данные помогут департаменту развития территории планировать маршруты «Дозора».— На этой неделе мы попросили горожан присылать через соцсети фотографии машин, припаркованных с нарушениями Правил благоустройства. Липчане откликнулись. И мы уже даже разработали новый маршрут «Дозора», в который попали 180 адресов. Наши рейды с начала этой недели станут ежедневными, — сказала Татьяна Инютина.Департамент развития территории хотел бы, чтобы сотрудники ГИБДД активнее включались в работу по наведению порядка в Липецке, ведь от их оперативных ответов на запросы мэрии зависит скорость возмездия нарушителей городских Правил благоустройства.