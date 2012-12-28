Примерно половина участников нашего опроса ответила «да».

GOROD48 поинтересовался у липчан: «Вы работаете во время отпуска?» Довольно много респондентов ответили на этот вопрос положительно, пояснив, что работают в отпуск, так как нуждаются в деньгах. Отдыхают такие трудоголики, как правило, только в выходные.Те же, кто отпуск используют по назначению, заявляли, что не все сводится к работе. Надо и отдыхать уметь.