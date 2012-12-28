В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Сегодня в Липецке: резкий рост тарифов ЖКХ, соцсети, парки, школы – где липчане ищут любовь
Говорит Липецк
235
48 минут назад
3
Вы работаете во время отпуска?
Примерно половина участников нашего опроса ответила «да».
Те же, кто отпуск используют по назначению, заявляли, что не все сводится к работе. Надо и отдыхать уметь.
0
1
0
0
2
Комментарии (3)