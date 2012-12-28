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55 минут назад

В Липецке побит температурный рекорд 104-летней давности

Сегодня, 17 апреля Липецк побил температурный рекорд, который держался с 1920 года. 

Температура воздуха в Липецке 17 апреля поднялась до +23,2 градуса — это на градус больше предыдущего максимального значения для этого дня с начала метеонаблюдений в городе, сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным синоптиков, прежний абсолютный максимум, который составлял +22,2 градуса, удерживался уже больше века, с 1920 года. 

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 18 апреля, температура воздуха может подняться в Липецке до +26 градусов, затем погода начнет возвращаться к значениям климатической нормы, станет прохладнее. 

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