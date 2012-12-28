Липецкая вечЁрка: долгая воздушная тревога, задержания по скандальным видео и кому принадлежат липецкие УК
Погода в Липецке
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55 минут назад
В Липецке побит температурный рекорд 104-летней давности
Сегодня, 17 апреля Липецк побил температурный рекорд, который держался с 1920 года.
Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 18 апреля, температура воздуха может подняться в Липецке до +26 градусов, затем погода начнет возвращаться к значениям климатической нормы, станет прохладнее.
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