На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка

Спасает незаконно действующий бизнес мораторий на проведение надзорных мероприятий, введенный в марте 2022 года.

На улице Калинина, неподалеку от областного Дворца правосудия, спецприемника и ИВС, вольготно раскинулась авторазборка, которую можно найти даже на картах «Яндекса». Здесь — больше полусотни машин преимущественно автовазовского производства. Эта разборка работает официально с 09:00 до 19:00. Законна ли она?Мы попытались получить ответ на этот вопрос по указанным в «Яндексе» номерам телефонов, но на том конце провода, узнав, что им звонит корреспондент, отказались от общения.Тогда мы обратились в мэрию.Нам сообщили, что разрешенным видом использования земельного участка с кадастровым номером 48:20:0014403:321 является строительство многоэтажного жилого дома. Он предоставлен физическим лицам на праве общей долевой собственности, но на участке вскоре появилась авторазборка.В последний раз сотрудники городской администрации проверяли использование участка на Калинина 21 июля 2023 года. На контрольном мероприятии было установлено, что авторазборка только разрослась, а значит, ее собственники нарушают закон.«В действиях правообладателей земельного участка усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1, ст. 8.8 КоАП РФ («использование земельного участка не по целевому назначению»), и ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ («неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства»). Правообладателям участка были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщили GOROD48 в мэрии.Материалы выездного обследования администрация Липецка отправила в управление Росреестра для привлечения виновных к административной ответственности и принятия решения по дальнейшему использованию участка. Однако в федеральной структуре поставили дело на паузу со ссылкой на введенный правительством РФ в марте 2022 года мораторий на проверку бизнеса. Так как мораторий продлен до 2030 года, сотрудники мэрии больше на авторазборку не приходили. Однако после обращения GOROD48 управление муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии запланировало выездное обследование авторазборки. «В случае выявления нарушения, правообладателям земельного участка будут выданы предписания об устранении нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации».