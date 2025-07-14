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22 минуты назад
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На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка

Спасает незаконно действующий бизнес мораторий на проведение надзорных мероприятий, введенный в марте 2022 года.

На улице Калинина, неподалеку от областного Дворца правосудия, спецприемника и ИВС, вольготно раскинулась авторазборка, которую можно найти даже на картах «Яндекса». Здесь — больше полусотни машин преимущественно автовазовского производства. Эта разборка работает официально с 09:00 до 19:00. Законна ли она?

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Мы попытались получить ответ на этот вопрос по указанным в «Яндексе» номерам телефонов, но на том конце провода, узнав, что им звонит корреспондент, отказались от общения.

Тогда мы обратились в мэрию.

Нам сообщили, что разрешенным видом использования земельного участка с кадастровым номером 48:20:0014403:321 является строительство многоэтажного жилого дома. Он предоставлен физическим лицам на праве общей долевой собственности, но на участке вскоре появилась авторазборка.


В последний раз сотрудники городской администрации проверяли использование участка на Калинина 21 июля 2023 года. На контрольном мероприятии было установлено, что авторазборка только разрослась, а значит, ее собственники нарушают закон.

«В действиях правообладателей земельного участка усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1, ст. 8.8 КоАП РФ («использование земельного участка не по целевому назначению»), и ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ («неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства»). Правообладателям участка были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщили GOROD48 в мэрии.

Материалы выездного обследования администрация Липецка отправила в управление Росреестра для привлечения виновных к административной ответственности и принятия решения по дальнейшему использованию участка. Однако в федеральной структуре поставили дело на паузу со ссылкой на введенный правительством РФ в марте 2022 года мораторий на проверку бизнеса. Так как мораторий продлен до 2030 года, сотрудники мэрии больше на авторазборку не приходили. Однако после обращения GOROD48 управление муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий мэрии запланировало выездное обследование авторазборки. «В случае выявления нарушения, правообладателям земельного участка будут выданы предписания об устранении нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации».
благоустройство
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
В шоке
6 минут назад
Т.е. пока действует мораторий закон не закон и делаю что хочу???
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Пластиковый стаканчик
9 минут назад
Полное бессилие властей .
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