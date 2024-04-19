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Евгения Уваркина: «Дискомфорт неминуем, но негативные последствия для жителей нужно минимизировать»
Общество
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Евгения Уваркина: «Дискомфорт неминуем, но негативные последствия для жителей нужно минимизировать»
Глава Липецка проинспектировала попавшие в ремонт этого года дороги.
Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина объехала три попавшие в этом году в ремонт дороги, начав инспекцию с улицы Папина. Она станет самым сложным объектом благоустройства нынешнего цикла, ведь собственно новый асфальт на этом дублере проспекта Победы — дело второе и даже третье: прежде дорожно-строительной компании свою часть работ тут должны завершить «Квадра» и «РВК-Липецк». Эти компании пошли навстречу мэрии, максимально сдвинув влево (новый модный термин, обозначающий смещение сроков работ ближе к началу года) свои инвестиционные программы. Чтобы все было сделано по уму: сначала — трубы, потом — асфальт, подрядчик «РВК», компания «ТВЭС», стала выкапывать параллельно существующему старому водопроводу глубокую канаву под новый трубопровод по крайней левой полосе дороги от ее пересечения с улицами Юных Натуралистов и Союзной. А подрядчик «Квадры», компания «Теплосфера», в этот понедельник перекопала Папина поперек в районе перекрестка с улицей Юных Натуралистов. Также «Квадра» меняет сети в районе одного из колледжей.
Энергетики сообщили Евгении Уваркиной о своих планах. Представитель «Теплосферы» заявил, что компания заменит старую трубу на новую за две недели, вместо ранее определенных трех по проекту, а представитель «РВК-Липецк» пообещал завершить прокладку нового водопровода к началу июня. Директор ООО «СДК» Пайлак Аракелян и его заместитель Олег Баранов сказали, что также не стоят на месте. Так как длина улицы Папина — 2,1 км, дорожники не стали ждать того, пока ресурсные компании уступят им место, а начали работы, которым никто не мешает. Строители срезали верхний изношенный слой асфальта с 15 тысяч кв. м дороги, демонтировали остатки бордюров пешеходных зон и начали выставлять цепочки новых. Срок окончания работ по Папина — 1 октября. Они оценены в 181,8 млн рублей.
Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев рассказал Евгении Уваркиной о жалобах жителей этого района на масштабные строительные работы, нарушившие их привычный уклад. GOROD48, например, уже сообщал , что жители дома №14 по улице Юных Натуралистов возвели в своем дворе баррикаду против водителей, которые объезжали перекрытый участок Папина. Также жителей района возмущает, что «РВК-Липецк» еще осенью прошлого года во время ремонтно-восстановительных работ уничтожили часть детской площадки у дома №1б по улице Папина и до сих пор ее не восстановили.
Мэр тут же потребовала отчета об этом у представителя «РВК» Дмитрия Будюкина. Тот сообщил, что место земляных работ организация восстановит до 1 мая.
— Так не пойдет! Никакого до 1 мая! Я понимаю, что у вас много подобной работы после зимы, но восстановить благоустройство у дома №1б нужно уже на следующей неделе с учетом того, что жители и без того испытывают неудобства от ремонта улицы Папина и раскопки «Квадры». Приложите максимум усилий! В следующий четверг я лично проверю исполнение поставленной вам задачи.
Глава города согласилась с тем, что синхронизация сразу нескольких проектов это здорово, что после завершения работ это оценят, но пока, по ее словам, это напрягает людей, вызывает у них дискомфорт:
— Мы все это уже не раз проходили. С недовольством горожан мы сталкивались и при реконструкции проспекта Победы, и при строительстве дороги и пешеходных зон на улице 50 лет НЛМК, и при ремонте улицы Баумана. Везде были такие ситуации. Дискомфорт неминуем, но негативные последствия для жителей нужно максимально минимизировать!
В ответ на это Павел Звонарев сообщил о своих недавних встречах с жителями, живущих в районе улицы Папина. Так, самопальную баррикаду во дворе дома по Юных Натуралистов уже убрали, взамен установив бетонные блоки. На улице Перова по просьбам жителей скоро появятся искусственные неровности и знаки 5.1 ПДД «Жилая зона». Это запретит водителям ездить быстрее 20 км/ч, а также стоять на дороге с работающим двигателем. На улицах Ульяны Громовой и Гоголя, где такие знаки уже есть, уже сегодня появились дополнительные: «Осторожно, дети!» Но водители их часто игнорируют. Поэтому тут же было решено, что департамент обратиться с письмом на имя начальника ОГИБДД по Липецку Олега Володина с просьбой контролировать безопасность дорожного движения по улицам частного сектора.
Следующей точкой объезда стала остановка у «Ашана» на Воронежском шоссе. Его апгрейд начался в одно время с ремонтом улицы Папина, но так как подрядчику, компании «Инфинити Групп» никто не мешает, ну, разве что большой трафик, то и работы тут сделано куда больше. Главный смотритель Липецка Виталий Лесных сообщил Евгении Уваркиной, что половина задачи уже исполнена: подрядчик снял фрезой верхний слой асфальта, уложил первый выравнивающий слой нового покрытия, отремонтировал зоны остановок, смонтировал там, где определено проектом, бортовой камень. Сейчас дело — за строительной экспертизой: она выберет керны из уложенного асфальта и если к его качеству не будет претензий, даст добро на укладку финишного слоя марки ЩМА — с полимерными добавками, увеличивающими сроки эксплуатации дороги. Если все пойдет по плану, то «Инфинити Групп» сдаст заказчику дорогу в эксплуатацию уже к Дню города в июле, хотя существующим графиком шоссе должно быть отремонтировано к 31 августа. Цена работ определена в 91,1 млн рублей.
Мэру понравилось то, что она увидела. Но без замечаний не обошлось. Учитывая, что в этом году в Липецке под обновление попадет рекордное число дорог — 64 (с учетом тех, которые отремонтируют на губернаторскую 250-миллионную субсидию), Евгения Уваркина обратила внимание на их частую болезнь — разрушение асфальта на стыках асфальтных полотен. Николай Дергунов ответил, что уже сегодня на совещании с подрядчиками еще раз обратит серьезное внимание на качество и культуру выполнения работ, ведь профилактикой расползание стыковочного шва является точное следование технологии укладки асфальтобетонных смесей.
Также глава города обратила внимание на ужасного вида остановки на Воронежском шоссе. Они и в самом деле больше похожи на навесы для мусорных контейнеров, а не на места укрытия людей от солнца, ветра и дождя.
— Обычно после торгов у нас появляется экономия средств, выделенных на дорожные работы. Мы намерены пустить их на обновление павильонов здесь, на Воронежском шоссе, а также на улице Ударников. Мы или объявим о закупке новых, либо установим тут отремонтированные силами нашего управления благоустройства павильоны, которые заменены новыми в центре города. В любом случае вы правы, — старые остановочные пункты 20-30-летней давности нужно заменить, — ответил Николай Дергунов.
Улица Ударников была последней точкой объезда мэра. Ее также обновляет ООО «Инфинити Групп». За 73,2 млн рублей. И тут кипят работы. Подрядчик уже отфрезеровал половину асфальта на дороге длиной в 3,3 км и уже уложил 60% выравнивающего слоя покрытия. Строители обустраивают остановочные площадки и пешеходные зоны. Николай Дергунов попросил подрядчика уделить самое пристальное внимание 23-й школе как социальному объекту:
— Задача — синхронизировать программу «БКД» с программой «Дорога в школу». Мы получали ранее много жалоб от родителей на то, что живущие на Сырском Руднике дети выходят на дорогу, чтобы попасть в школу. Это очень опасно. Вам следует встретится с подрядчиком программы «Дорога в школу», компанией «СК Липецк», чтобы грамотно сделать сопряжение двух пешеходных зон, их и вашу. Таким образом тут появится тротуар, который соединит школу с обустроенным общественным пространством у ДК «Рудничный», сделает дорогу в образовательное учреждение полностью безопасной.
— У нас сложилась хорошая практика — всех недобросовестных включать в соответствующий реестр. Надеемся, что нынешний пул исполнителей работ, который хорошо себя зарекомендовал в прошлом голу, не подведет нас и в этом, — сказала в конце объезда Евгения Уваркина другим его участникам.
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