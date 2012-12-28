Парковка у железнодорожного вокзала бесплатна только 15 минут

Затем с горожан просят 100 рублей за каждый час.

Одна из последних тем обсуждения в соцсетях — парковка у железнодорожного вокзала «Липецк»: теперь за стоянку берут деньги.О введении платы за стоянку РЖД сообщило еще зимой. «С 11 марта на территории вокзального комплекса станции «Липецк» начнет функционировать платная автопарковка на 110 мест. Для удобства водителей объект оснастили оборудованием, которое позволит оплачивать услуги бесконтактным способом. Бесплатная стоянка — до 15 минут, а в течение трех часов — 100 рублей за каждый час. Стоимость стоянки продолжительностью более трех часов и за каждые последующие сутки составит 400 рублей», — говорилось в релизе компании.Мы попытались выяснить, чем РЖД обосновывает такие расценки, но ответов на средакционные запросы так и не получили.Автомобилей на парковке немного. Жители Чаплыгина приехали встречать родственников. Бесплатные 15 минут они уже пропустили.— Заезжают, улыбаются. Не укладываются в 15 минут, выезжают угрюмые, — говорит парковщик.Сотрудники вокзала заметили, что парковка и так была платной, но во время ковидной эпидемии, когда резко сократилось количество поездов, деньги за стоянку брать перестали. А теперь все венулось на круги своя. Кстати, зимой, когда город утопал в снегу, а парковку железнодорожники регулярно чистили, она была забита автомобилями отнюдь не клиентов железной дороги, а жильцов соседних домов.Платная парковка не единственная стоянка у вокзала. Автомобили оставляют рядом с платной парковкой, ближе к жилым домам, или на проезжей части, запрещающих знаков там нет.Кроме того, бесплатная парковка для пассажиров и встречающих должна заработать слева от вокзала, когда на том месте закончится ремонт.