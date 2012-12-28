Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«В этот утренний час пик из-за пробки на перекрестке Первомайская-Фрунзе я потерял целый рейс»
Общество
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют, как изменится движение транспорта
Общество
У «Мяты» на Водопьянова стреляли: полиция выясняет, кто и в кого
Происшествия
Разбивший стекло у коммунистов забрел в дом, залил кровью подъезд и испачкал коляску за 105 тысяч
Происшествия
Два человека погибли, пострадали четверо подростков: дорожные итоги трех дней
Происшествия
«Липчанам нужно адаптироваться к новой дорожной обстановке в центре»
Общество
Под Липецком обнаружено мертвое поле
Происшествия
На дороге Липецк-Данков две массовые аварии: в общей сложности столкнулись 10 машин
Происшествия
В Липецкой области ветрено, дождливо и до +18
Погода в Липецке
На детской площадке у ребёнка украли телефон
Происшествия
Читать все
Усманца оштрафовали за продажу перепрошитой «Sony PlayStation 4»
Происшествия
Под Липецком обнаружено мертвое поле
Происшествия
Микроавтобус врезался в столб
Происшествия
Парковка у железнодорожного вокзала бесплатна только 15 минут
Общество
«За свой счет!»: Евгения Уваркина потребовала от подрядчиков поменять развалившийся асфальт на новых дорогах
Общество
Пенсионерка нашла телефон школьника и отказалась его возвращать
Происшествия
Пропавшего в лесу пенсионера нашли мёртвым
Происшествия
Бывший гендиректор «Краснинского водоканала» осужден за то, что взял шинами
Общество
На дороге Липецк-Данков две массовые аварии: в общей сложности столкнулись 10 машин
Происшествия
В чае для осужденного нашли марихуану
Происшествия
Читать все
Общество
591
сегодня, 15:35
4

Парковка у железнодорожного вокзала бесплатна только 15 минут

Затем с горожан просят 100 рублей за каждый час.

Одна из последних тем обсуждения в соцсетях — парковка у железнодорожного вокзала «Липецк»: теперь за стоянку берут деньги.



О введении платы за стоянку РЖД сообщило еще зимой. «С 11 марта на территории вокзального комплекса станции «Липецк» начнет функционировать платная автопарковка на 110 мест. Для удобства водителей объект оснастили оборудованием, которое позволит оплачивать услуги бесконтактным способом. Бесплатная стоянка — до 15 минут, а в течение трех часов — 100 рублей за каждый час. Стоимость стоянки продолжительностью более трех часов и за каждые последующие сутки составит 400 рублей», — говорилось в релизе компании.

Мы попытались выяснить, чем РЖД обосновывает такие расценки, но ответов на средакционные запросы так и не получили.

Автомобилей на парковке немного. Жители Чаплыгина приехали встречать родственников. Бесплатные 15 минут они уже пропустили.



— Заезжают, улыбаются. Не укладываются в 15 минут, выезжают угрюмые, — говорит парковщик.

Сотрудники вокзала заметили, что парковка и так была платной, но во время ковидной эпидемии, когда резко сократилось количество поездов, деньги за стоянку брать перестали. А теперь все венулось на круги своя. Кстати, зимой, когда город утопал в снегу, а парковку железнодорожники регулярно чистили, она была забита автомобилями отнюдь не клиентов железной дороги, а жильцов соседних домов.

Платная парковка не единственная стоянка у вокзала. Автомобили оставляют рядом с платной парковкой, ближе к жилым домам, или на проезжей части, запрещающих знаков там нет.





Кроме того, бесплатная парковка для пассажиров и встречающих должна заработать слева от вокзала, когда на том месте закончится ремонт.


парковка
вокзал
1
1
0
0
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
5 минут назад
Даже в Пулково - полчаса.
Ответить
Гость
16 минут назад
Сначала достройте,уже пыль гоняете ,лет 10,то построете,то разрушите,какие то ямы накопали посередине
Ответить
ВСЁ для людей!
19 минут назад
в нашей стране.... Спасибо!!!
Ответить
Робин Гуд
39 минут назад
Ну что ж так и запишем...................
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru