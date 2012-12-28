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Общество
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56 минут назад
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1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
водители будут парковаться в центре Липецка.
— Так как этот день — выходной, то парковка в определенном под платное пространство районе города будет бесплатной. 2 мая будет рабочим днем, соответственно, водителям придется платить за парковку, — сказала мэр.
Напомним, что запуск проекта на май перенесли из-за обильных снегопадов, начавшихся в ноябре. До этого предполагалось, что платные парковки заработают 1 ноября 2023 года, а затем 15 ноября — дату сдвигали из-за постоянного изменения перечня льготников. Список расширяли по предложениям депутатов городского и областного совета, общественных организаций до середины ноября. В итоге список тех, кто получил право на бесплатную парковку, вырос в 10 раз — с изначально предложенных мэрией пять тысяч человек до 50 тысяч. Сразу 17 категорий льготников будут парковаться бесплатно в центре Липецка — в четыре раза больше, чем в Санкт-Петербурге!
Платное пространство включает в себя площади Плеханова и Ленина-Соборную, улицы Саперную, Интернациональную, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарскую, Желябова и Угловую. На дорогах синей краской нанесены 830 мест для стоянки машин, установлены камеры видеонаблюдения.
У наших соседей по ЦФО платное парковочное пространство больше. В Воронеже, например, 6 000 мест, за которые с водителей взимают плату, в Белгороде — 3 775. Час парковки в Воронеже — 40 рублей, штраф за неоплаченную парковку — 1500 рублей. В Белгороде, соответственно, 30/1500. В Липецке час парковки обойдется в 34 рубля, а неоплаченная стоянка обойдется в 500 рублей.
Плату за стоянку будут взимать только по будням с 08:00 до 20:00 со всех кроме льготников. Не придется платить за парковку в том случае, если стоянка займет 15 минут. У объектов социальной инфраструктуры, например, поликлиники, школы или детского сада, первый час парковки будет бесплатным. Неоплаченная стоянка обойдется в 500 рублей. Имеющим машины жильцам многоэтажек, расположенных на «красных линиях» улиц и площадей, по их заявлениям оформят резидентные соглашения ценой 1 508 рублей.
В мэрии уверены, что в этом году из-за первоначальных затрат на организацию платных парковок проект будет убыточным, но уже со следующего года начнет приносить прибыль. Ее департамент дорожного хозяйства и благоустройства собирается тратить на ремонт дорог местах организованного парковочного пространства и его последующего расширения. Но главной целью проекта в мэрии называют увеличение транспортного трафика в центре города и снижение аварийности на 40%.
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