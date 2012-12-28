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638
56 минут назад
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1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги

водители будут парковаться в центре Липецка.

Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила GOROD48 окончательную дату запуска платных парковок в центре города: 1 мая.

— Так как этот день — выходной, то парковка в определенном под платное пространство районе города будет бесплатной. 2 мая будет рабочим днем, соответственно, водителям придется платить за парковку, — сказала мэр.

Напомним, что запуск проекта на май перенесли из-за обильных снегопадов, начавшихся в ноябре. До этого предполагалось, что платные парковки заработают 1 ноября 2023 года, а затем 15 ноября — дату сдвигали из-за постоянного изменения перечня льготников. Список расширяли по предложениям депутатов городского и областного совета, общественных организаций до середины ноября. В итоге список тех, кто получил право на бесплатную парковку, вырос в 10 раз — с изначально предложенных мэрией пять тысяч человек до 50 тысяч. Сразу 17 категорий льготников будут парковаться бесплатно в центре Липецка — в четыре раза больше, чем в Санкт-Петербурге! 

платные парковки.jpg

платные парковки 2.jpg

Платное пространство включает в себя площади Плеханова и Ленина-Соборную, улицы Саперную, Интернациональную, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарскую, Желябова и Угловую. На дорогах синей краской нанесены 830 мест для стоянки машин, установлены камеры видеонаблюдения.

У наших соседей по ЦФО платное парковочное пространство больше. В Воронеже, например, 6 000 мест, за которые с водителей взимают плату, в Белгороде — 3 775. Час парковки в Воронеже — 40 рублей, штраф за неоплаченную парковку — 1500 рублей. В Белгороде, соответственно, 30/1500. В Липецке час парковки обойдется в 34 рубля, а неоплаченная стоянка обойдется в 500 рублей.

Плату за стоянку будут взимать только по будням с 08:00 до 20:00 со всех кроме льготников. Не придется платить за парковку в том случае, если стоянка займет 15 минут. У объектов социальной инфраструктуры, например, поликлиники, школы или детского сада, первый час парковки будет бесплатным. Неоплаченная стоянка обойдется в 500 рублей. Имеющим машины жильцам многоэтажек, расположенных на «красных линиях» улиц и площадей, по их заявлениям оформят резидентные соглашения ценой 1 508 рублей.

В мэрии уверены, что в этом году из-за первоначальных затрат на организацию платных парковок проект будет убыточным, но уже со следующего года начнет приносить прибыль. Ее департамент дорожного хозяйства и благоустройства собирается тратить на ремонт дорог местах организованного парковочного пространства и его последующего расширения. Но главной целью проекта в мэрии называют увеличение транспортного трафика в центре города и снижение аварийности на 40%.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
и
8 минут назад
это правильно
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Иваныч
28 минут назад
А зимой парковки опять бесплатными станут ,потому что снег убирать придется. Уж лучше опять все списать на форс-мажор.
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Человек
41 минуту назад
Жителей домов обязательно надо спросить согласие
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Зегеля
47 минут назад
А жителей близлежащих домов спросили надо ли им это? И так к подъезду из-за железных тазов не подойти, а теперь вообще все пространство двора заставят.
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