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«Если хотите помочь, забирайте собак!»: приют «Счастливый берег» заканчивает работу на прежнем месте
Общество
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18 минут назад
«Если хотите помочь, забирайте собак!»: приют «Счастливый берег» заканчивает работу на прежнем месте
При этом до сих пор нет решения, что будет с приютом дальше. Переговоры с властями не привели к конкретным результатам.
— Сейчас речь идет о пристройстве собак. Мы будем отправлять их в том числе в приюты в другие города. Если хотите помочь, забирайте собак! У нас много красивых животных, они социализированы, — сказала Татьяна Двуреченская. — Вокруг приюта раздули такую шумиху. Что только не пишут, что я сжигаю собак на территории, хочу усыпить, выпустить! Как вы себе это представляете?!
Желающие забрать животное могут обратиться к волонтерам приюта «Счастливый берег».
Напомним, проблемы у приюта начались после ареста в Саратове его организатора предпринимательницы Ирины Кретовой. Финансовой помощи волонтеров не хватает, чтобы содержать сотни собак. По подсчетам Татьяны Двуреченской, сейчас в приюте находятся около 700 собак, ранее сообщалось о содержании 1 200 животных.
Фото: vk.
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