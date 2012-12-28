«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»

Глава Липецка Роман Ченцов проверил ход реконструкции двух исторических объектов города: перехода под Петровским спуском 1975 года постройки и ДК «Шахтинской» 1949 года.

Москвичка Катерина — одна их 10 реставраторов, которые работают над восстановлением 50-летнего мозаичных панно подземного перехода у Нижнего парка. Часть этих мозаик, казалось, утрачена навсегда от действий вандалов. Поэтому главной задачей, которую поставил перед управлением главного смотрителя глава города Роман Ченцов, было вернуть при обновлении перехода его прежнюю красоту. И группа реставраторов уже почти завершила эту кропотливое дело.— Вот тут, смотрите, на мозаике с пушкой и ядрами петровской эпохи, было утрачено 80% плитки. Оригинальные места остались тут, тут и тут, — Катерина показывает мэру три небольших фрагмента старой картины, которую она тщательно восстанавливает по архивной фотографии.Катерина говорит, что через несколько дней она закончит работу над медальоном. А руководитель группы реставраторов Никита Поляков заверяет мэра, что через две недели они сдадут панно, бывшее одной из визиток Липецка.Члены команды Полякова профессионально занимаются реставрацией советского наследия в России и даже за рубежом. В активе москвичей, например, восстановление огромного мозаичного панно «Быстрее, выше, сильнее» в Нижнем Новгороде и мемориала на горе Зайсан неподалеку от Улан-Батора, посвященного дружбе Монголии и Советского Союза.— Это важная история для вашего города. Поэтому восстанавливаем утерянное как можно ближе к оригиналу. Попасть цвет в цвет трудно, так как плитку, которая была применена тут в 1975 году, уже никто не делает.Оригинал, кстати, не однороден. Так как мозаичное панно делали из отечественной плитки для облицовки мест общего пользования и санузлов, ее белые фрагменты — вовсе не белые, а с оттенками слоновой кости, с бежевым, кремовым, розовым отливами. Недостающие фрагменты керамической смальты москвичи делают немного вразлет с оригинальным цветом, так как используемые в ее изготовлении пигменты со временем выцветают, блекнут. Это вызвано продолжающимися в глазури физико-химическими процессами. Поэтому через пять лет, как говорит Никита Поляков, только специалистам-искусствоведам удастся отличить новые фрагменты липецкого мозаичного панно от оригинальных.Роман Ченцов был явно доволен тем, как идет реставрация. Он поблагодарил главного смотрителя Виталия Лесных и директора подрядной организации Константина Никифорова за то, что на историческом объекте работают профессиональные художники, отменно знающие свое дело.— Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное. Главное в этом проекте — не навредить, ведь этот переход очень важен для города в историческом плане, — заметил мэр.Константин Никифоров сообщил, что работы по капремонту тоннеля находятся на завершающем этапе. Все черновое уже сделано. Проведены освещение и сигнализация. Осталось вернуть мозаике утраченные части (их по факту оказалось больше, чем было при начале реставрации, за счет выявления новых вздутий облицовки), доложить часть керамогранита на стенах спусков-подъемов, сделать покрытие пола в стиле терраццо — оно состоит из цемента, кварцевого песка и мрамора с добавлением пластификатора.Но выяснилось, что тут не обойтись без допработ. На них решением горсовета уже выделены 15 млн рублей. На эту сумму нужно провести дополнительную гидроизоляцию перехода методом инъектирования специальными укрепляющими растворами стыков плит перекрытия.Вторым объектом инспекции стала лестница на спуске в Каменный лог с улицы Ворошилова. Изначально ее хотели сделать из бетона. Потом от этих планов отказались из-за большого объема тяжелой ручной работы. Поэтому лестницу собирают из металла. Работы выполняет ООО « Техстрой48». Подрядчик обещает сдать объект к 1 августа.Здесь тоже не обошлось без дополнительных работ, не предусмотренных проектом. Например, подход к спуску в лог решили перенести немного в сторону, чтобы он вел не на дорогу, как раньше, а на пешеходную дорожку к драмтеатру.Глава города похвалил за это решение главного смотрителя мэрии Виталия Лесных. Но и это оказалось не все. При начале спуска подрядчик обустроил дополнительный колодец для дождевых или талых вод, с их выводом по новой трубе в ливневую канализацию. На самой лестнице предусмотрели и отдельный подход к частному дому №16 по Ворошилова в середине кручи.Осмотревшись, глава города посоветовал заказчику сделать еще одну важную вещь: заменить натриевые лампы на уличных фонарях более мощными — светодиодными. Таким образом, лестница станет еще безопаснее.А вот обновление Дома культуры «Шахтинский» в поселке 10-я Шахта, который капитально ремонтирует ООО «ПСК Велес», преподнесло мэрии большой сюрприз со знаком минус. Оказалось, входная арочная группа отошла от здания на 9-12 сантиметров! По периметру ее перекрытия пошли сквозные трещины. Что делать? Проще снести эти старые арки, но они как раз и придают в общем-то неказистому зданию праздничный вид, делают его узнаваемым.Роман Ченцов попросил подрядчика взять небольшую паузу. Он обсудить с ним и проектной организацией, как выйти из этой ситуации. Возможно, удастся спасти старые арки. Возможно, взамен их построят новые, такие же, чтобы сохранить архитектурный облик здания 1949 года постройки.К обновлению ДК, которое вообще собирались закрыть несколько лет назад из-за отсутствия канализации, мэрия шла несколько лет. Большую роль в спасении здания сыграла директор центра досуга поселка 10-я Шахта Ксения Белышева, которая позже стала директором ДК «Рудничный», а в этом году — председателем департамента культуры администрации Липецка.Так как школы в поселке нет, Дом культуры остался единственным местом социального притяжения. Поэтому, как только мэрия получила по нацпроекту «Семья» на обновление ДК 20,9 млн рублей, закипела работа.— Проект — на два года. Но подрядчик идет с опережением графика и уверен, что сдаст ДК уже в этом году. Желательно, конечно, чтобы уже в сентябре, ведь жителям поселка нужно будет выбрать нового депутата горсовета, а Дом культуры всегда работает как избирательный участок, — сказала мэру Ксения Белышева.В здании строители уже провели систему отопления, проложили водопровод и канализацию. Залили бетоном полы. Сорвали старый провисший потолок. Начали делать крышу под металлочерепицу. Роман Ченцов показал, что хорошо разбирается в строительстве. Он задавал руководителю подрядной организации профессиональные вопросы насчет утепления здания снаружи, типа использованной штукатурки. Убедившись, что подрядчик утепляет стены минеральными плитами, а фундамент — пеноплексом, позже чего у здания появится новая отмостка, мэр резюмировал: «ДК еще 100 лет простоит!»Примечательно, что компания «ПСК Велес» упала на торгах на 2,8 млн рублей. Сэкономленная сумма будет направлена на дополнительные работы, которых по ходу исполнения контракта обнаружилось немало.