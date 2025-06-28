Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Общество
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вчера, 23:44
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Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
И, конечно, танцами и улыбками!
Главный вывод выпускного: эти зумеры могут все, и под «Два кусочка колбаски», «Бухгалтера», Андрея Губина и «Короля и Шута» отжигать, и абсолютно не зависеть от мнения окружающих.
В этом году на выпускном было чуть меньше тех, кто решил выделиться. Совсем мало было пышных платьев — девушки все больше наряжаются не как на бал, а как на красную ковровую дорожку. Как и в Голливуде, на «Липецких зорях» не обошлось без «битвы луков»: было несколько девушек в похожих платьях.
Из наиболее отличившихся выпускников — выпускник школы №49 Артем Бабенко, который подсмотрел необычную прическу-смайлик в очках в «TikTok».
А выпускник гимназии №19 Алексей Алексеев пришел на выпускной в образе Нанами Кенто из анимэ «Магическая битва».
Сергей Гуляев из школы №33 нарядился в костюм Петра Первого: говорит, для Липецка это очень символично. И ничего, что многие его принимали за аниматора.
Выпускница гимназии №12 Александра Кузнецова пришла на выпускной с крыльями: почувствовать крылья за спиной — это мечта с детства и символ прощания со школой.
Несмотря на небывалое количество фотозон: можно было и в фильм про «Барби» попасть, и на обложку журнала, и на луне покататься, традиционно самая любимая стихийная фотозона образовалась у здания правительства Липецкой области. Не сфоткался на фоне правительства — считай, не был на «Липецких зорях»!
Тем временем губернатор Игорь Артамонов поздравлял ребят с 50-летним юбилеем «Липецких зорь».
— Сегодня такой прекрасный день, ещё и День молодежи! Вы здесь со своими друзьями, со своими родителями, со своими учителями. Я хочу немножко сказать, что мы для вас делаем: с каждым годом Липецкая область становится все лучше и лучше, и вы, наверное, видите это: это школы, Дворцы спорта — все для молодежи, все до вас! И мы видим качество образования в Липецкой области: у нас количество олимпиадников, стобалльников увеличивается. Мы очень гордимся, что вы у нас есть! — сказал губернатор
Председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков пожелал, чтобы несмотря на то, какой вуз выбрали ребята, чтобы они связали свой профессиональный путь или хотя бы его часть с родной Липецкой областью.
– Не бойтесь мечтать о высоком! Благодаря трудолюбию, усердию и любви к Родине даже самые необычные мечты иногда имеют свойство сбываться! — Добавил Владимир Сериков.
После чествования победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников Игорь Артамонов и Владимир Сериков спустились со сцены и поздравили выпускника с проблемами со зрением — Михаила Пожидаева.
Мэр Липецка Роман Ченцов пришел на праздник со всей семьей.
— Дорогие ребята,вы самые яркие, красивые и талантливые. У вас позади бессонные ночи, ЕГЭ и вы все это сделали, вы молодцы. Впереди у вас ещё поступление в вузы, но я уверен — у вас все получится, потому что у вас хороший опыт, вы получили хорошие знания, хорошую базу. За это вы должны сказать спасибо своим учителям и своим родителям! Где бы вы ни были, куда бы вы не поступили, помните, любите, цените свой город и свой регион! Уважайте своих учителей и родителей! — сказал со сцены глава города.
Спикер Горсовета Евгения Фрай призвала «дать шума», чтобы липецких выпускников было слышно даже в Воронеже. А ещё она отметила, что энергия выпускников очень нужна нашему городу для развития.
А энергии в этот вечер было хоть отбавляй!
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