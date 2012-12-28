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32 минуты назад
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В Липецком горсовете назвали малоэффективной работу мэрии по благоустройству города

Вице-мэр Светлана Сурмий завила об исчерпании лимитов городской казны на финансирование комфортной городской среды.

Сегодня на заседании комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию вице-мэр Светлана Сурмий рассказала о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Липецка».

Если говорить об итогах прошлого года, то куратор программы, городской департамент градостроительства и архитектуры, отчитался о ее выполнении на 80% (освоено 253,5 миллиона рублей из выделенных 351,6 миллиона). По словам Светланы Сурмий, это связано с тем, что ряд объектов благоустройства с прошлого года планово перешел с соответствующим сохранением финансирования на этот: парк Молодежный, площадь Клименкова, сквер у ДК «Студеновский». Не были освоены 65 миллионов рублей, ранее выделенных на строительство кортов для большого тенниса в Нижнем парке, в связи с их перераспределением на иные цели. «Из-за этого наш кассовый план был немножечко недовыполнен», — резюмировала Светлана Сурмий.

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Впрочем, экспертно-аналитическое управление городского Совета назвала эту программу малоэффективной по итогам 2023 года в связи с тем, что были достигнуты лишь 66,7% ее показателей. В документе сказано, что в срок и в полном объеме в прошлом году не было выполнено ни одного запланированного и профинансированного мероприятия! «Экспертно-аналитическое управление считает необходимым активизировать работу по контролю за проведением работ по благоустройству в соответствии с требованиями договоров — прежде всего в отношении качества и сроков их выполнения».

— В чем самая главная причина не освоения выделенных нам средств на благоустройство? — спросила вице-мэра депутат Евдокия Бычкова.

— Программа заканчивается 24-м годом. 25-го у нас нет даже в планах. Поэтому законтрактоваться под деньги будущих периодов мы не можем. На данный момент лимиты наши исчерпаны. У нас — дефицит средств на оставшиеся под благоустройство территории. Сейчас мы изыскиваем возможности финансирования на уровне областного управления ЖКХ. Если мы этих средств не найдем, будем что-то перераспределять на менее затратные объекты, — так ответила на вопрос Светлана Сурмий.

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды города Липецка» должно быть благоустроено 39 общественных пространств. В их числе Сокольский парк, пляж в районе Тракторного, сквер у ДК «Рудничный», сквер Безопасности дорожного движения (на Соборной горе), Катюшин сквер, место отдыха у пруда в районе третьего участка ЛТЗ, зона народного фитнеса в парке Молодежный. В нескольких микрорайонах появятся пешеходные зоны: на улице Студенческий городок, 17, на улице Ленина, 7а, на улице Бунина, 9, на улице Коцаря, 5, на улице Катукова, 40, на улице Московской, 6а, на Коммунистической, 20, на улице Космонавтов, 108, на улице Титова, 8г, на улице Салтыкова-Щедрина, 157, на улице Фрунзе, 8, на улице Льва Толстого, 28, на улице Белана, 21. На все про все выделены из городского, областного и федерального бюджетов 204,4 млн рублей.

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К сожалению, никто из депутатов не спросил вице-мэра о том, за что же тогда сейчас голосуют липчане, выбирая объекты благоустройства на 2025 год, если программа «Формирование комфортной городской среды города Липецка» прекратит свое существование в этом году?

За ответом на этот вопрос мы обратились к главному архитектору Липецка Маргарите Гришиной. Она ответила, что национальный проект «Жилье и городская среда», по которому муниципалитет получает средства на муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Липецка», изначально был рассчитан со сроком окончания в 2024 году. Однако президент России после перевыборов уже сообщил, что продлит ее финансирование до 2030 года.

— Думаю, беспокоиться не о чем. Благоустройство общественных территорий — это программа, дающая быстрый видимый результат. Никто ее финансирование сворачивать не будет, — сказала Маргарита Гришина.
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Комментарии (1)

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Житель
15 минут назад
ладно, деньги кончились, а среда то комфортная где?
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