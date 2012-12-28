Спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России, выполнив норматив мастера международного класса
На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Водитель белой «Приоры» создал аварийную ситуацию у «Линии» — другая машина вылетела на газон
Общество
2787
сегодня, 10:33
29
«Кто будет оплачивать этот аквапарк?»
Липчане жалуются на очередной порыв.
«Прошел рабочий день, картина не исправилась, фонтанов стало больше, асфальт подмывается, появилась угроза обрушения дорожного покрытия. Затоплены несколько улиц. Аварийных машин не было. Во дворах Лебединое озеро и фонтаны из-под колес. В свете повышения тарифов на водоснабжение вопрос — куда уходят наши деньги, и кто будет оплачивать этот аквапарк?», — сообщили липчане GOROD48.
В «РВК-Липецк» рассказали, что уже обследовали проблемный участок и пообещали устранить порыв до конца недели. О том, в каких домах из-за ремонта придется отключить воду, энергетики расскажут позднее.
1
0
8
1
10
Комментарии (29)