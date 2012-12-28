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2787
сегодня, 10:33
29

«Кто будет оплачивать этот аквапарк?»

Липчане жалуются на очередной порыв.

На улице Водопьянова, 9а накануне утром из-под асфальта забили фонтаны, и потекла река. Обеспокоенные липчане начали звонить в ЕДС, писать на портал Госуслуг.

«Прошел рабочий день, картина не исправилась, фонтанов стало больше, асфальт подмывается, появилась угроза обрушения дорожного покрытия. Затоплены несколько улиц. Аварийных машин не было. Во дворах Лебединое озеро и фонтаны из-под колес. В свете повышения тарифов на водоснабжение вопрос — куда уходят наши деньги, и кто будет оплачивать этот аквапарк?», — сообщили липчане GOROD48.


В «РВК-Липецк» рассказали, что уже обследовали проблемный участок и пообещали устранить порыв до конца недели. О том, в каких домах из-за ремонта придется отключить воду, энергетики расскажут позднее.
порыв
холодная вода
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Комментарии (29)

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Ха-ха-ха
19 минут назад
Круто! До конца недели вода пусть хлещет в пустую, а в пятницу или ещё лучше в выходные, может быть, течь остановят. Афанареть!
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Голос Родины
35 минут назад
Виноват СССР, 35 лет текут трубы, наследие
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Р
сегодня, 13:04
Нужно ещё увеличить тарифы и сказать что климат стал теплее, значит нужно ещё поднять. А замена сетей подождёт, нет денег........ Что сделаиь нужно так это налог увеличить для олигархов до 45 процентов. Тогда и деньги найдутся
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Сергей
сегодня, 14:13
Тогда деньги окончательно уйдут из страны. Это руководство страны понимает.
Ответить
Р
25 минут назад
Тогда деньги окончательно уйдут из страны. Это руководство страны понимает. Нужно значит отнять если не платят налоги
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Р
27 минут назад
Тогда деньги окончательно уйдут из страны. Это руководство страны понимает. Во всех странах не уходят
Ответить
О как
55 минут назад
Тогда деньги окончательно уйдут из страны. Это руководство страны понимает. Нигде в мире не уходят, а у нас уйдут. Не смеши народ
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Сергей
40 минут назад
Нигде в мире не уходят, а у нас уйдут. Не смеши народ У нас уже ушло много. И именно в тот самый мир, где не уходят, а * за счёт стран третьего мира, типа нашей. А Вы хотите, чтобы олигархи платили 45%? Так они бизнес переоформят в другой стране и будут платить 10-20%..
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Для Р
сегодня, 13:42
Изыди * .На святых замахнулся.
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Командировочный
сегодня, 13:02
Я что хочу, то и рассказываю. А ты только то, что начальство тебе приказало пишешь. Улавливаешь разницу?
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Бенефициар
сегодня, 12:42
Родные мои, понимаю как вам не легко, но сейчас надо ещё немного потерпеть.
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Александр
сегодня, 12:23
Сети гнилые и даже речи не идет о замене труб , спасает хомут или чепики из дуба
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Интересно
сегодня, 11:48
Командировочный , ты о себе расскажи , кто ты и откуда , и какое имеешь право про липчан здесь рассказывать. Но ты ведь не сделаешь это , т к , трус.
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Боту
сегодня, 11:38
Тебя никто не знает, ты только тут про диваны пишешь 24/7.
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омсквич
сегодня, 11:37
Ну что за вопросы ? Жильцы конечно оплатят
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Интересно
сегодня, 11:26
Командировочный с одного края дивана на другой. Хорошо что ты не липчанин , а неизвестно кто и откуда , узнающий мир из новостей на город 48.
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Ваще
сегодня, 11:42
До лампочки
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