Липчане жалуются на очередной порыв.

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На улице Водопьянова, 9а накануне утром из-под асфальта забили фонтаны, и потекла река. Обеспокоенные липчане начали звонить в ЕДС, писать на портал Госуслуг.«Прошел рабочий день, картина не исправилась, фонтанов стало больше, асфальт подмывается, появилась угроза обрушения дорожного покрытия. Затоплены несколько улиц. Аварийных машин не было. Во дворах Лебединое озеро и фонтаны из-под колес. В свете повышения тарифов на водоснабжение вопрос — куда уходят наши деньги, и кто будет оплачивать этот аквапарк?», — сообщили липчане GOROD48.В «РВК-Липецк» рассказали, что уже обследовали проблемный участок и пообещали устранить порыв до конца недели. О том, в каких домах из-за ремонта придется отключить воду, энергетики расскажут позднее.