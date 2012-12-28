Общество
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«Подводной лодки «Липецк» уже нет, а боевой ледокол нам не помешает»
В мэрию Липецка обратилось командование первого боевого ледокола ВМФ России «Иван Папанин» с просьбой наладить с экипажем шефские связи.
Виктор Якимец сказал, что ледокол с Липецком связывает то, что Иван Папанин является Почетным гражданином нашего города («в конце 70-х годов прошлого века Иван Дмитриевич побывал в Липецке, где встречался с жителями города и работниками НЛМК», - так написано о связях легендарного полярника в нашим городом на сайте Липецкого горсовета. — Прим. GOROD48).
— Подводной лодки «Липецк» уже нет, а ледокол нам не помешает. Планируем пригласить его командование к нам на День города, — сказал чиновник.
— Нам боевого ледокола только не хватает в реке Воронеж, — пошутил председатель депутатской комиссии Сергей Сазонов, но идею сотрудничества с боевым кораблем поддержал.
А еще депутатам сообщили, что из орбиты городов-побратимов отвалились немецкий Котбус и итальянский Фабриано как представители недружественных России стран. В числе побратимов Липецка остались Грозный, сербский Крушевац, белорусский Витебск и китайский Аньшань.
— В 2022 году был подписан Протокол о намерениях сотрудничества между Липецком и городом Худжанд в Таджикистане. В 2023 году намечалось подписание Соглашения о побратимстве между нашими городами, но в силу обстоятельств подписание перенесли на этот год. В июле 2023-го мы подписали Протокол о намерениях сотрудничества с городским округом Ичан (КНР). Тогда же администрация Липецка получила письмо от правительства другого китайского города, Инкоу, в котором выражена заинтересованность в развитии отношений с нами в сферах экономики, медицины, образования. Эти вопросы сейчас находятся в проработке, — сказал сотрудник управления внутренней политики мэрии.
Виктор Якимец сообщил также, что между администрацией Липецка и промышленным кластером Республики Татарстан подписано соглашение о развитие инновационного производства и кооперационных межрегиональных связей. Также мэрия подписала Соглашение с… Елецким районом о сотрудничестве в сферах экономики, культуры, туризма и образования!
Что дали обычным горожанам эти подписанные договоры? На эту тему Виктор Якимец особо не распространялся. Он лишь сказал, что с кем-то из партнеров Липецка обсуждался потенциал развития Комсомольского пруда в плане рыбоводства, и что МБУ «Ритуальные услуги Липецка» обменялся опытом с аналогичными организациями Москвы, Владивостока, Новосибирска и Махачкалы. «У нас намечена поездка в Минск по обмену опытом в сфере ЖКХ и благоустройства по приглашению белорусской стороны», — добавил чиновник.
P.S. Мы связались с начальником отдела по мобилизационной работе и режиму администрации ЗАТО Александровск (город Полярный) Владимиром Бутовым и поинтересовались у него судьбой дизель-электрической подводной лодки «Липецк», над которой долгие годы шефствовала мэрия. Владимир Бутов, который до выхода в занимал должность заместителя начальника штаба дивизии атомных подводных лодок подводных сил Северного флота, сообщил, что субмарина «Липецк» выведена из боевого состава и сейчас с сокращенным экипажем ждет своей очереди на утилизацию. «Лодка, по сути, умерла», — резюмировал Владимир Бутов.
фото: 5-tv.ru
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