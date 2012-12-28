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Бизнес
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сегодня, 15:00
ООО «Радио Арманс»: услуги по размещению агитационных материалов при предвыборной агитации
в период проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, которые состоятся 14 сентября 2025 года.
Размер и условия оплаты являются едиными.
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Прокат ролика/аудиосюжета (до 50 сек), 1 сек, строгая фиксация времени выхода
|118 руб.
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Прокат ролика/аудиосюжета (до 50 сек), 1 сек, без фиксации времени выхода
|71 руб.
Время выхода агитационных материалов может быть изменено в соответствии с сеткой вещания.
В случае срочного размещения (заявка менее чем за 1 день) применяется коэффициент 1,5.
Цены указаны с учетом НДС 20 %.
Цены действительны с момента публикации.