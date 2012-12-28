Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле

С 1 июля проиндексированы тарифы на коммунальные услуги, малоимущие смогут открыть социальный банковский вклад, за незаконную регистрацию ИП через подставных лиц можно получить реальный срок — GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в июле.



С 1 июля тарифы на ЖКУ выросли на 8,6-21,1% в зависимости от региона. Распоряжением правительства от 15 ноября 2024 года для каждого региона определены свои проценты повышения. Для Липецкой области средний индекс составил 12%. Больше всего платежи повысятся в Пермском крае (21,1%), а наименьшее подорожание ожидается в Амурской области (8,6%).Кроме того, с 1 июля увеличатся оптовые цены на природный газ на 11,3%, также вырастут тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для организаций, являющихся исполнителями, соисполнителями или участниками региональных и межрегиональных программ газификации ЖКХ, промышленных и иных компанийС 1 июля в России для граждан, чьи доходы не выше прожиточного минимума, и которые получают социальную поддержку от государства, появятся депозиты на особых условиях. По таким вкладам гарантированы самые высокие ставки по начисленным доходам (ставка равна максимальной ставке по обычным вкладам физлиц в конкретном банке сроком до года включительно). Есть особенности: положить на такой счет можно будет не больше 50 тысяч рублей. Внесение на счет иностранной валюты запрещено. Срок вклада (счета) — год. Срок может быть продлен, если на дату окончания действия договора гражданин по-прежнему получает соцподдержку. Ежегодно банки смогут проверять льготный статус вкладчика. Договор социального банковского вклада и договор социального банковского счета будут заключать исключительно в электронной форме через единый портал госуслуг. Сведения о фактах заключения таких договоров появятся в специальном реестре социальных банковских счетов и социальных банковских вкладов. Открыть договор социального банковского вклада в пользу третьего лица не получится. Оформить на одного человека можно только один счет и один вклад.Нормы антиотмывочного законодательства с июля будут распространены на операции с цифровым рублем. В случае подозрений регулятор сможет блокировать средства и переводы. Оценивать операции станут и коммерческие банки, и Банк России как оператор платформы цифрового рубля. Так, обязательному контролю будет подлежать операция, если сумма по зачислению средств на счет цифрового рубля и их списанию равна или превышает один миллион рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. В случае подозрений средства могут быть заморожены. Контроль разделен в зависимости от того, как пользователи будут передавать распоряжения об операциях с цифровыми рублями на платформу — через банк или напрямую оператору.Подать документы в рамках административного делопроизводства — заявления, ходатайства, протесты, жалобы и т.д. — с 1 июля можно будет в электронном виде, а не только бумажном. Электронный документооборот будут вести при наличии технической возможности в суде, а также у органа или должностного лица, в производстве которых находится дело. Участники производства по делу об административном правонарушении смогут подавать документы через Единый портал госуслуг, информационные системы судов или системы электронного документооборота. Также при наличии технической возможности будет разрешено дистанционное участие в производстве по видео-конференц-связи и веб-конференции.С 5 июля размер выплат по европротоколу, когда у участников аварии возникли разногласия, будет повышен со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Это касается случаев оформления ДТП без участия сотрудников Госавтоинспекции, если у сторон имеются претензии. Европротокол можно составить, если в аварии участвовали только два автомобиля и нет пострадавших. Оба водителя должны быть согласны на оформление ДТП на месте. И у обоих водителей должен быть полис ОСАГО. Обязательным условием останется фотофиксация повреждений с помощью специального мобильного приложения или устройств на базе ГЛОНАСС. Сейчас при оформлении европротокола страховая компания возмещает ущерб до 400 тысяч рублей, если водители смогли договориться насчет компенсации. Если же у них возникли разногласия, то пострадавшему платят лишь 100 тысяч рублей.5 июля вступает в силу закон, который позволяет суду решать вопрос об отсрочке отбывания наказания для беременных женщин, родителей детей до 14 лет и родителей-одиночек с учетом тяжести преступления, совершенного в этот период. Если преступление было совершено по неосторожности или относится к небольшой либо средней тяжести, суд сможет либо сохранить, либо отменить отсрочку, включая возможность ее применения по второму приговору в предусмотренных случаях. Если было совершено умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, то суд отменит отсрочку отбывания наказания и назначит осужденному наказание по совокупности приговоров.За незаконную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей будут привлекать к уголовной ответственности. Поправки в уголовный кодекс, которые начинают действовать с июля, предусматривают ответственность за незаконную госрегистрацию граждан в качестве индивидуальных предпринимателей через подставных лиц, а также предоставление паспорта или выдачу доверенности, а также приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование полученных незаконным путем персональных данных для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице. Ответственность будет такой же, как за создание с помощью подобных махинаций юрлица: штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Подставные лица, впервые совершившие преступление, смогут избежать наказания, но только если будут активно способствовать его раскрытию и расследованию.Санкции за публичные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка будут ужесточены – при условии, что ранее лицо уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние или имело судимость. Закон предусматривает наказание за публичные действия, которые направлены на возбуждение ненависти, вражды или унижение достоинства по половому, национальному, расовому или религиозному признаку, если они были сопряжены с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения. Наказание может включать штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет.С 5 июля появится уголовная ответственность для тех, кто помогает мошенникам использовать чужие банковские карты для обналичивания украденных средств. Так, санкции предусмотрены, если человек передал свою банковскую карту мошенникам за вознаграждение и за совершение самих операций по указанию третьего лица или в его интересах. Штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей. Также могут наказать обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до двух лет или ограничить свободу на тот же срок. Если карта оформлена, но человек не является клиентом банка и передал карту преступникам, наказание ужесточается – штраф до 1 миллиона рублей и лишение свободы до 6 лет с дополнительным штрафом до 500 тысяч рублей.