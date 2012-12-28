В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы

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В Липецкой области объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА».– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов:– Не подходите к обломкам и не трогайте их.– Сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112.