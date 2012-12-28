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10192
19 минут назад
38

В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы

В Липецкой области объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА».

– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.

– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. 

– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов:

– Не подходите к обломкам и не трогайте их.

– Сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112.
воздушная тревога
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Комментарии (38)

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Сначала новые
Горожанин Липецка
3 минуты назад
Неоднократный глухой звук в воздухе.
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Какой толк?
3 минуты назад
А у нас до сих пор нет реальных укрытий.
Ответить
Ш
3 минуты назад
Не бойтесь
Ответить
Смс
3 минуты назад
Где смски на телефоны-если бы я не был на балконе то не услышал бы сирен!
Ответить
Я
4 минуты назад
Паникеры успокойтесь.
Ответить
Гость
4 минуты назад
На опытной даже объявление в рупор хорошо слышно
Ответить
ТомСойер
4 минуты назад
Немного больше информации можно давать людям? Насколько крупный летающий объект, где запеленгован, в какую сторону движение?
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Гость
4 минуты назад
Страшно
Ответить
Копченка
4 минуты назад
Взлетело 3 самолёта живу рядом с аэродромам.
Ответить
ТомСойер
4 минуты назад
Немного больше информации можно давать людям? Насколько крупный летающий объект, где запеленгован, в какую сторону движение?
Ответить
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