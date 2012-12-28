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сегодня, 14:43
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В Липецке подвалы 1 555 многоэтажек могут быть использованы под укрытия

В пятницу департамент ЖКХ мэрии закончит комиссионное обследование всех таких домов.

В Липецке — 2 910 многоквартирных домов, в которых живут 478,3 тысячи человек. Из них с подвалами — 1 801. В силу конструктивных особенностей в 246 домах технические помещения не могут быть использованы под укрытия. Пригодными под укрытия официально признаны подвалы 1 555 многоэтажек.

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Глава Липецка Евгения Уваркина в конце марта поставила задачу департаменту ЖКХ актуализировать эту информацию по состоянию на сегодня. Такая проверка должна завершиться в эту пятницу. Пока же известно, что с участием сотрудников МЧС, чиновники мэрии к концу прошлой недели обошли 1 388 домов из тех 1 555-ти, где подвалы могут быть использованы под укрытия и выяснили, что 857 из них готовы к использованию в этом качестве. Подвалы в 531 доме признаны ограниченно готовыми принять людей в случае такой необходимости — они или подтоплены, или захламлены, или в них отсутствует освещение. На исправление выявленных недостатков управляющим компаниям даны две недели.

До конца этой недели будут обследованы оставшиеся 167 многоквартирных домов.

Председатель городского департамента ЖКХ Сергей Ходяков сообщил Евгении Уваркиной, что по подвалам в трех домах МЧС подготовило материалы на управляющие компании для передачи их в прокуратуру для принятия мер реагирования. Антисанитария в подвалах еще пяти многоэтажек стала основанием для Госжилинспекции Липецкой области составить протоколы об административных правонарушениях в адрес еще трех «управляшек».

Если говорить о состоянии подвалов, то горожане, в основном, жалуются на залитие их нечистотами. Так, на прошлой неделе в ЕДС получили 49 жалоб жителей многоквартирных домов на компанию «РВК-Липецк» и 154 жалобы — на управляющие компании. 

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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Жители
7 минут назад
Проверьте подвал по д.41, ул.Неделина - подъезды 1-ый и 2-ой, о чем может быть речь?
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Савелий
13 минут назад
Вижу, все идет по плану. Вот бы ознакомиться с ним. Что там, в конце?
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Гость
34 минуты назад
Фантазеры. Готово у них. Даже близко нельзя это использовать как убежища. К слову, в городе было полно бомбоубежищ, где они? Проданы?
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Горожанин Липецка
40 минут назад
Не видели ни какой комиссии в подвале район новолипецк.
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Были
50 минут назад
Мы в одном подвале.. Там дышать нечем, одна сырость и плесень. Над головой кипятущие трубы, полы.... Оставляет желать лучшего. Одним словом, ума не хватает у кое-кого
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За границей
55 минут назад
Бомбоубежища - это специальные строительные объекты под землёй. Из подвала никто бомбоубежище не делает, так же как из мест парковки - платными!!!
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Я
59 минут назад
Убежища должны быть укомплектованы водой, едой, медикаментами, защитными костюмами, местами для отдыха. В подвалах все это есть или предлагается на голом полу ютиться и голодать, если сверху дом обрушится?
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zzloyzz
сегодня, 15:07
В подвале на Пришвина 19 можно укрыться на надувном матрасе, но запах...
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А как
сегодня, 14:58
быть ,если подвал отдан магазину ,находящемуся в этом доме !? Выселять магазин ?
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житель
сегодня, 14:52
Слабо верится как-то
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