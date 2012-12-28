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Общество
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сегодня, 14:43
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В Липецке подвалы 1 555 многоэтажек могут быть использованы под укрытия
В пятницу департамент ЖКХ мэрии закончит комиссионное обследование всех таких домов.
Глава Липецка Евгения Уваркина в конце марта поставила задачу департаменту ЖКХ актуализировать эту информацию по состоянию на сегодня. Такая проверка должна завершиться в эту пятницу. Пока же известно, что с участием сотрудников МЧС, чиновники мэрии к концу прошлой недели обошли 1 388 домов из тех 1 555-ти, где подвалы могут быть использованы под укрытия и выяснили, что 857 из них готовы к использованию в этом качестве. Подвалы в 531 доме признаны ограниченно готовыми принять людей в случае такой необходимости — они или подтоплены, или захламлены, или в них отсутствует освещение. На исправление выявленных недостатков управляющим компаниям даны две недели.
До конца этой недели будут обследованы оставшиеся 167 многоквартирных домов.
Председатель городского департамента ЖКХ Сергей Ходяков сообщил Евгении Уваркиной, что по подвалам в трех домах МЧС подготовило материалы на управляющие компании для передачи их в прокуратуру для принятия мер реагирования. Антисанитария в подвалах еще пяти многоэтажек стала основанием для Госжилинспекции Липецкой области составить протоколы об административных правонарушениях в адрес еще трех «управляшек».
Если говорить о состоянии подвалов, то горожане, в основном, жалуются на залитие их нечистотами. Так, на прошлой неделе в ЕДС получили 49 жалоб жителей многоквартирных домов на компанию «РВК-Липецк» и 154 жалобы — на управляющие компании.
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