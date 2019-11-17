Счастье - когда тебя понимают. Несчастье - когда тебя раскусили

Итоги недели.

На этой неделе муниципальная власть несла поражения по всем фронтам. И мы уделим этому внимание. А начнем мы с чиновников областных.В администрации области исчезнут несколько управлений и появятся новые. Путем объединения управления малого и среднего бизнеса с управлением экономики образуется один орган исполнительной власти - областное управление экономического развития. Функции управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления будут переданы управлению внутренней политики области. Создается новый отдел - протокола главы администрации. А еще. Этот орган будет рассматривать наиболее значимые вопросы социальной, экономической и политической жизни общества. Его персональный состав определит Игорь Артамонов.Если навязчивой идеей руководства СССР было желание догнать и перегнать Америку, то в России с упорством копируют Советский Союз. И об этом свидетельствует, в частности, прошедший недавно в Ельце учредительный съезд Союза борьбы за отмену ротации президентской власти, то есть пункта 3 статьи 81 Конституции РФ. А он гласит: «одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд». В руководство Союза вошли и недавние липецкие вип-чиновники.Комментируя GOROD48 эту неоднозначную инициативу, экс-вице-губернатор Андрей Козодеров воскликнул: «Если человек достоин и люди его выбирают, то искусственное ограничение срока не есть проявление демократии!» И тут же с ходу назвал пять достоинств нынешнего главы государства:- Он полностью посвятил себя служению делу возрождения России из почти проигранной ситуации. По историческим меркам были быстро прекращены неразбериха и хаос в экономике, введен программный подход во все сферы деятельности. Созданы институты развития, опирающиеся на объективные подходы. Россияне могут свободно выражать свое мнение. В стране работают демократические институты. Возрождено уважение к Вооруженным силам и всем, кто служит государственным интересам…А что еще радовало горожан на этой неделе?. Цены на эту крупу, к которой особенно неравнодушны те, для кого ЗОЖ не выбор, а повседневная реальность, у нас растут быстрее, чем в среднем по России. Кстати, Росстат пришел к выводу, что. При появлении финансовых трудностей липчане предпочитают экономить в первую очередь на своем здоровье.Но ничего,Между тем. С начала года по данным информационной системы торгов в регионе было заключено 32 254 контракта на общую сумму свыше 27 млрд рублей (самым крупным лотом оказалась реконструкция проспекта Победы - 952 711 579 рублей). Относительная экономия при заключении контрактов достигла у нас 8,12%. Среди регионов Центрального Черноземья больше всего на госзакупках сэкономила Воронежская область - 3,08 млрд рублей, но там средний дисконт поставщиков составил всего 5,46%. Но нам есть на что потратить еще. Так,в рамках реализации проекта строительства второй очереди автодороги «Восточный обход промышленной зоны», предполагающей затраты в 2,9 млрд рублей (первоначальная смета предполагала расходы в 4,7 миллиарда) на все этапы его реализации. По завершению проекта транзитные транспортные потоки будут обходить Липецк и Грязи стороной. Образовавшийся транспортный коридор разгрузит трассы Липецк-Усмань, Липецк-Грязи, выведет транспортные потоки за пределы городской черты, свяжет аэропорт Липецк через трассу Р-119 с промышленной зоной.На этой неделе муниципальные чиновники едва не наступили на грабли, которые уже дали им по лбам в истории с застройкой переулка Яблочкина и желанием снести с карты Липецка частную застройку в Диком.На этой неделе GOROD48 сообщил, что, школу на тысячу учеников и социальное жилье. Ориентировочный объем нового жилищного строительства - 210,0 тысяч кв. м., высота зданий - до 26 этажей. В проект вписали и ветку воздушного метро (или скоростного трамвая), уже признанную в администрации области неактуальной идеей, и мост над рекой Воронеж, который должен связать улицу Водопьянова с улицей Металлургов (в администрации области уже отказались и от этого проекта). Также в мэрии решили, что(чиновники предложили реновацию квартала в границах улиц Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, Земной и проезда Осеннего).Но заявленных публичных слушаний по этим планам не случилось.. Следом и. Очевидно, показательное увольнение двух чиновников из департамента градостроительства и архитектуры мэрии после жесткой реакции губернатора на результаты публичных слушаний по Дикому, возымело воспитательный эффект.Возможно, из этой же оперы и история о том, как в мэрии сначала решили обойтись малой кровью, а потом все же передумали рисковать безопасностью горожан, живущих в аварийном доме по проезду Осеннему. Так, в начале недели GOROD48 рассказал, что, а вечером в пятницу в мэрии сообщили, что. И что высока вероятность того, что восстановить несущую способность провисших 11 железобетонных плит перекрытия запланированными мерами все же не удастся (жители дома на встрече с представителями администрации Липецка потребовали признать здание аварийным и предоставить им новые квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья).Некоторые липчане уже радикально настроены к действующей власти. Так, на этой неделепрямо в кабинете. Коллеги чиновника вызвали полицию и дебошира задержали. Аштрафа. Мотивов своей хулиганской выходки липчанин так и не объяснил.. После вандалов одна скамейка оказалась на газоне, вторая - лишилась постамента. Злоумышленников попробуют вычислить по записям с камер наблюдения.Горожане помнят эпопею 2017 года с благоустройством Городища. В конце концов это скандальное общественное пространство обустроили. Но, как оказалось, наши проектировщики забыли о системе полива газонов этой предоставленной солнцу территории. И вот результат:. В администрации парка Победы, в ведении которой почему-то попало это общественное пространство, GOROD48 не смогли сообщить обоснования земляных работ. Но мы все же выяснили, что тут появится автоматизированная система полива газона. За 2,8 млн рублей работу выполнит индивидуальный предприниматель Альберт Боев. У подрядчика есть время до 20 декабря.До конца декабря есть время и у ООО «Квант», которому летом была доверена реновация Нижнего парка. GOROD48 посмотрел на то, что происходит, и убедился:. Рвы, канавы, ямы с водой. Груды срытой земли и привезенного песка. Пустота на месте аттракционов и штабеля стройматериалов. Бухты кабеля. Не законченные работы по бетонированию оснований под тротуарную плитку. Отсутствие во многих местах самой плитки. Успеют ли строители закончить пешеходные дорожки к морозам, которые могут грянуть в любой день?Реконструкция Нижнего парка в этом году обошлась федеральному, областному и городскому бюджетам в 180 млн рублей. И это, как говорил Леня Голубков, только начало. Глава Липецка Евгения Уваркина пообещала, что в следующем году тут начнут третий этап реконструкции, который позволит значительно расширить площадь парка за счет территории за памятником Народовольцам. Там появятся большая фестивальная площадка, современные аттракционы, зона барбекю. В мэрии обсуждают концепцию пешеходной экотропы и велосипедной дорожки длиной в километр, которые соединят Нижний парк с Верхним парком. А губернатор Игорь Артамонов желает связать велосипедной и пешеходной дорожками Нижний и Верхний парки с городской набережной.Согласно результатам исследования, впервые проведенного министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,. На основе 36 показателей, в т.ч. безопасности на дорогах, уровня озеленения, разнообразия культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры городу за 2018 год начислили 173 балла (максимум, которые могли набрать города - 360 баллов).Чтобы сделать город еще лучше,. Общественный активист считает, что надо законодательно обязать строить многоярусные парковки в шаговой доступности, возле домов разрешить парковаться лишь инвалидам. Остальными автомобилистам стоит запретить парковку ближе чем в 50 метрах от жилья (судя по обилию комментариев, водители встретили инициативу в штыки).Дептранс мэрии сообщил:в связи со снижением пассажиропотока. А вице-мэр Липецка Константин Власов проанонсировал в горсовете необходимость принятия неких кардинальных решений по судьбе рельсового транспорта (см.).- Трамвай - тот вид транспорта, который не должен исчезнуть из нашего города, мы этого не позволим сделать, - заметил депутат Борис Бондарев.Два года назад, кстати, в муниципалитете отметили 70-летие липецкого трамвая (движение нового для города транспорта было открыто 7 ноября 1947 года). Свой расцвет трамвай пережил в перестройку: в 1987 году протяженность сети составляла 108,5 км, а по 13 маршрутам пассажиров возили 153 трамвая. Сейчас количество маршрутов уменьшилось до пяти, а в парке осталоись с учетом подаренных Москвой списанных трамваев 55 вагонов (в последний раз новый трамвай мэрия покупала аж в 1992 году). Путевое хозяйство изношено более чем на 60% и требует ремонта или реконструкции. На линии выходят только 30 вагонов. Средств в городском бюджете нет даже на самые срочные нужны: за первое полугодие капитально и средне отремонтированы 12,3 км контактной сети из 70 километров, заменены 168 метров (!) рельсов. При этом износ пути составляет 70%, и в срочной замене нуждается 29,5 километров дороги.В мэрии признают, что для замены старого сетевого и путевого хозяйства на новое и обновление парка вагонов требуется сумма в 4 млрд рублей! Ровно столько, кстати, сколько составляют собственные бюджетные доходы муниципалитета. Неудивительно, что работники МУП «Городской транспорт» считают, что трамваи вскоре повторят судьбу липецкого троллейбуса.А не возникнет ли этой зимой проблема с уборкой города от снега? Новую технику купили, а работать на ней в МБУ «Управление благоустройства Липецка» некому (см.). Вице-мэр Константин Власов и председатель городского департамента финансов Татьяна Григорова согласились, что кадровая проблема есть, но решаема. Мол, ниже МРОТ зарплат у механизаторов и водителей спецтехники не будет (размер МРОТ в Липецкой области - 11 280 рублей).Есть, впрочем, и одна приятная новость: Счетная палата Липецка, проверив использование средств, выделенных в 2018 году на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные автодороги» МУ «Управление главного смотрителя города Липецка», нашла нарушений всего на 4,2 млн рублей при том, что ревизоры проверяли правильность освоения 1 миллиарда 40 миллионов рублей.На этой неделе вдруг уже заговорили о новогодних праздниках. Так,. Больше всего голосов отдано за знак-символ, объединяющий снежинку и лист липы.В мэрии сообщили, что. Так, у Комсомольского пруда соберется уже известная горожанам компания из инсталляций «Снеговики-музыканты», «Сказочная карета», «Волшебные арки» и «Светильники». А вот «Сказочный камин» с «Котом», «Креслами», «Пуфом» и «Подарками» переедут с площади Петра Великого на Городище. Гости Быханова сада окажутся в сказке зимнего леса с полярным небосводом. На аллеи выйдут «Белки» и «Олени», которые уже стали символами парка. Перед спорткомплексом «Звездный» гостей встретят «Дед Мороз» и «Полярные медведи» (см.).А главную. Ее полностью соберут и украсят уже к 1 декабря.. Отчим ребенка уверен, что гнидами девочку «одарили» в школе, из-за чего она не попала в санаторий «Лесная сказка».. В тот же день слетевший с катушек житель Долгоруково успел пострелять из ружья на улице, вломиться в чужой дом, отнять 10 000 рублей, поездить пьяным за рулем без прав, а также угрожать убийством. Но лучше бы он попугал ружьем другого почтальона - 26-летнего липчанина, обвиненного в растлении четырехлетнего мальчика (см.).Напомним, что в полицию обратилась тетя жертвы преступления, которой показалось, что сосед проявляет неуместный интерес к ее племяннику. В присутствии законных представителей ребенок рассказал правоохранителям, что с ним делал дядя. Допрошенный мужчина добровольно, в деталях, рассказал, как неоднократно проявлял любовь к мальчику (см.). В то же время подруга обвиняемого в педофилии уверена в его невиновности и требует проверить семью потерпевшего ребенка (см.).Эта неделя вообще была богата на сообщения такого рода. Так, GOROD48 написал о том, что. А вот и необычная новость:. Бывшему заместителю руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Александру Сундукову вменили 29 эпизодов мошенничества на 7,9 миллиона рублей и осудили на 6 лет о отбыванием наказания в ИК общего режима.