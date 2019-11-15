Происшествия
52 минуты назад
В Липецке осудили высокопоставленного экс-чиновника ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области»
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Бывшему заместителю руководителя ГБ МСЭ вменили 29 эпизодов мошенничества на 7,9 миллионов рублей.
В Советском районном суде Липецка в течении трех дней оглашали приговор по уголовному делу, возбужденному по факту хищения бюджетных средств в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по обвинению бывшего заместителя руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по административно-хозяйственным вопросам Александра Сундукова и его знакомой Натальи Волокитиной в мошенничестве (они создали два общества с ограниченной ответственностью в целях использования их для хищения денежных средств, выделенных организации из федерального бюджета).
Суд решил, что подсудимый, являясь руководителем контрактной службы в ФКУ «ГБ МСЭ», обеспечивал победу в электронных торгах подконтрольных ему фирм. В качестве отчетных документов о выполненных работах в ФКУ ГБ МСЭ предоставлялись подложные документы для оплаты в рамках госконтрактов.
Реализация преступной схемы позволила обвиняемым похитить 7 958 166,58 рублей.
Кроме того, бывшему заместителю руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» предъявлено обвинение в совершении 29 хищений бюджетных средств, выделенных ему на служебные командировки, на общую сумму 1 200 000 рублей.
Преступления были выявлены в результате совместных проверочных мероприятий прокуратуры области и Управления ФСБ России по Липецкой области.
Предварительное расследование осуществляло СУ СК России по Липецкой области.
Несмотря на то, что подсудимые вину не признали, совокупность доказательств, представленных государственным обвинителем, позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного им обвинения.
Учитывая обстоятельства дела, роль каждого из подсудимых, суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 3 года в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Липецкой области.
... Об этом уголовном деле GOROD48 писал еще в мае 2017 года. А родилось оно годом ранее, в 2016-м, когда тихую заводь - ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» (организация более известная как ВТЭК) - взбудоражило сообщение о том, что министр труда РФ Максим Топилин уволил с формулировкой «за неподобающее поведение экспертов» руководителя ведомства, главного эксперта по медико-социальной экспертизе региона Николая Малюкова. Следком по Липецкой области по материалам УФСБ РФ по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств федерального бюджета в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) в отношении Александра Сундукова, заместителя руководителя организации, занимающейся установлением липчанам инвалидности, а также подтверждением инвалидности и переосвидетельствованием.
По тогдашней версии следствия, с января по апрель 2015 года сотрудники организации, договорившись с работниками двух коммерческих предприятий, составили и подписали подложные акты выполненных работ по ремонту и обслуживанию служебного автотранспорта организации. На основании этих документов на счета двух липецких фирм, не имеющих ни персонала, ни технических средств для оказания данного вида услуг, были перечислены более 17,5 млн рублей средств федерального бюджета, в то время как 18 служебных автомобилей МСЭ обслуживались у официальных дилеров. А потом СМИ сообщили, что в 2013-2015 годах некий сотрудник МСЭ неоднократно направлялся в служебные командировки, получая на выезды под отчет денежные средства организации. Однако не названный медик ездил не в столицу, а летал за пределы страны, чем причинил родному бюро существенный материальный ущерб. В связи с этим СУ СК РФ по Липецкой области возбудил еще одно уголовное дело - по ч.3 ст. 160 УК РФ («хищение чужих денежных средств путем присвоения, с использованием служебного положения»).
GOROD48 тогда же опубликовал материалы выездной ревизии, из которых следовало, что обнародованными правоохранительными органами сообщениями о преступлениях в бюро МСЭ дело не ограничилось: по выводам аудиторов, руководители ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» наварили на федеральном бюджете в 2013-2015 годах аж 77,6 млн рублей! Из этой суммы 7,6 млн рублей - это не целевое расходование средств федерального бюджета, а 65,1 миллиона - неправомерное расходование средств, в чем столичные проверяющие усмотрели признаки многочисленных афер. Также организации не нашлось оборудования, на которое было потрачено без малого 5 миллионов. Ну, и вишенкой на торте - искажение бухгалтерской отчетности на 37,3 млн рублей (ревизоры расписали обнаруженные ими нарушения на 52 листах).
Бюджетные средства исчезали виртуозно. Ревизоры подсчитали, что выделенные МСЭ деньги на закупки работ, товаров и услуг выводились главным образом через три фирмы - ООО «Рента», ООО «НПФ «Оптрон-САВ» и ООО «Маркет Хаус». При этом через последнюю было выведено 88,5 млн рублей. Пикантная деталь: учредителем и директором «Маркет Хауса» была Анна Сезина, дочь Александра Сундукова. А еще «Маркет Хаус» арендовал нежилые помещения в здании на улице Неделина, 31а, которые принадлежали ОГУП «Липецкфармация». А потом сдавал эти же помещения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». На такой субаренде облбюро МСЭ потеряло за год 3,6 млн рублей федеральных средств. «Помимо субарендных платежей» МСЭ ежемесячно возмещало ООО «Маркет Хаус» понесенные эксплуатационные расходы по субарендным помещениям», - написали ревизоры. И добавили: «Предоставленные ежемесячные составы работ и услуг никем не подписаны, не проверены, не согласованы и не утверждены». И вот результат: сумма эксплуатационных расходов в месяц составляла 680 тыс рублей, в то время как стоимость самой субаренды не превышала 572 тысяч. Александр Сундуков тесно сотрудничал и с женой, Тамарой Сундуковой, руководителем ООО «Информ-Т» (электронная почта фирмы полностью совпадает с названием уже упомянутой партнерской бюро МСЭ организации, ООО «НПФ «Оптрон-САВ»).
Ранее, кстати, был вынесен приговор и бывшему руководителю ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Николаю Малюкову по ч.2 ст. 160 УК РФ («присвоение или растрата»). Октябрьский районный суд оштрафовал бывшего главного эксперта по медико-социальной экспертизе региона на 50 тысяч рублей.
Суд решил, что подсудимый, являясь руководителем контрактной службы в ФКУ «ГБ МСЭ», обеспечивал победу в электронных торгах подконтрольных ему фирм. В качестве отчетных документов о выполненных работах в ФКУ ГБ МСЭ предоставлялись подложные документы для оплаты в рамках госконтрактов.
Реализация преступной схемы позволила обвиняемым похитить 7 958 166,58 рублей.
Кроме того, бывшему заместителю руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» предъявлено обвинение в совершении 29 хищений бюджетных средств, выделенных ему на служебные командировки, на общую сумму 1 200 000 рублей.
Преступления были выявлены в результате совместных проверочных мероприятий прокуратуры области и Управления ФСБ России по Липецкой области.
Предварительное расследование осуществляло СУ СК России по Липецкой области.
Несмотря на то, что подсудимые вину не признали, совокупность доказательств, представленных государственным обвинителем, позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного им обвинения.
Учитывая обстоятельства дела, роль каждого из подсудимых, суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 3 года в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Липецкой области.
... Об этом уголовном деле GOROD48 писал еще в мае 2017 года. А родилось оно годом ранее, в 2016-м, когда тихую заводь - ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» (организация более известная как ВТЭК) - взбудоражило сообщение о том, что министр труда РФ Максим Топилин уволил с формулировкой «за неподобающее поведение экспертов» руководителя ведомства, главного эксперта по медико-социальной экспертизе региона Николая Малюкова. Следком по Липецкой области по материалам УФСБ РФ по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств федерального бюджета в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) в отношении Александра Сундукова, заместителя руководителя организации, занимающейся установлением липчанам инвалидности, а также подтверждением инвалидности и переосвидетельствованием.
По тогдашней версии следствия, с января по апрель 2015 года сотрудники организации, договорившись с работниками двух коммерческих предприятий, составили и подписали подложные акты выполненных работ по ремонту и обслуживанию служебного автотранспорта организации. На основании этих документов на счета двух липецких фирм, не имеющих ни персонала, ни технических средств для оказания данного вида услуг, были перечислены более 17,5 млн рублей средств федерального бюджета, в то время как 18 служебных автомобилей МСЭ обслуживались у официальных дилеров. А потом СМИ сообщили, что в 2013-2015 годах некий сотрудник МСЭ неоднократно направлялся в служебные командировки, получая на выезды под отчет денежные средства организации. Однако не названный медик ездил не в столицу, а летал за пределы страны, чем причинил родному бюро существенный материальный ущерб. В связи с этим СУ СК РФ по Липецкой области возбудил еще одно уголовное дело - по ч.3 ст. 160 УК РФ («хищение чужих денежных средств путем присвоения, с использованием служебного положения»).
GOROD48 тогда же опубликовал материалы выездной ревизии, из которых следовало, что обнародованными правоохранительными органами сообщениями о преступлениях в бюро МСЭ дело не ограничилось: по выводам аудиторов, руководители ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» наварили на федеральном бюджете в 2013-2015 годах аж 77,6 млн рублей! Из этой суммы 7,6 млн рублей - это не целевое расходование средств федерального бюджета, а 65,1 миллиона - неправомерное расходование средств, в чем столичные проверяющие усмотрели признаки многочисленных афер. Также организации не нашлось оборудования, на которое было потрачено без малого 5 миллионов. Ну, и вишенкой на торте - искажение бухгалтерской отчетности на 37,3 млн рублей (ревизоры расписали обнаруженные ими нарушения на 52 листах).
Бюджетные средства исчезали виртуозно. Ревизоры подсчитали, что выделенные МСЭ деньги на закупки работ, товаров и услуг выводились главным образом через три фирмы - ООО «Рента», ООО «НПФ «Оптрон-САВ» и ООО «Маркет Хаус». При этом через последнюю было выведено 88,5 млн рублей. Пикантная деталь: учредителем и директором «Маркет Хауса» была Анна Сезина, дочь Александра Сундукова. А еще «Маркет Хаус» арендовал нежилые помещения в здании на улице Неделина, 31а, которые принадлежали ОГУП «Липецкфармация». А потом сдавал эти же помещения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». На такой субаренде облбюро МСЭ потеряло за год 3,6 млн рублей федеральных средств. «Помимо субарендных платежей» МСЭ ежемесячно возмещало ООО «Маркет Хаус» понесенные эксплуатационные расходы по субарендным помещениям», - написали ревизоры. И добавили: «Предоставленные ежемесячные составы работ и услуг никем не подписаны, не проверены, не согласованы и не утверждены». И вот результат: сумма эксплуатационных расходов в месяц составляла 680 тыс рублей, в то время как стоимость самой субаренды не превышала 572 тысяч. Александр Сундуков тесно сотрудничал и с женой, Тамарой Сундуковой, руководителем ООО «Информ-Т» (электронная почта фирмы полностью совпадает с названием уже упомянутой партнерской бюро МСЭ организации, ООО «НПФ «Оптрон-САВ»).
Ранее, кстати, был вынесен приговор и бывшему руководителю ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Николаю Малюкову по ч.2 ст. 160 УК РФ («присвоение или растрата»). Октябрьский районный суд оштрафовал бывшего главного эксперта по медико-социальной экспертизе региона на 50 тысяч рублей.
2 930
Иван.
Вы лучше в УИЗО пошерстите...