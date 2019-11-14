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Знакомая задержанного за педофилию: «Я готова рассказать правду»
Подруга детства сознавшегося в преступном пристрастии к мальчикам парня уверена в его невиновности и требует проверить семью потерпевшего ребёнка.
- Мой друг не сосед - «чужой дядя», а крестный этого самого малыша. Он был вхож в дом его родителей. Этого 4-летнего ребёнка сами родственники отвели в нетрезвую компанию, где находился мой друг, - рассказывает Евгения Золотарёва. - Моего друга увидели в тот момент, когда он заправлял рубашку в брюки. После того как в прямом смысле слова игрался и бесился с ребёнком, своим крестником. У меня тоже есть сын и он ничего подобного, в чем обвиняют человека, не рассказывал, когда я начала его расспрашивать. Только следствие и не опрашивало никого из свидетелей со стороны обвиняемого. Я готова рассказать правду. Мало того, я готова разрешить психологу пообщаться с моим ребёнком. Моему сыну 5 лет и подозреваемый, как минимум, раз в неделю бывал у нас в гостях.
В пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что расследование дела продолжается. Будут вынесены все обстоятельства совершения преступления и то, что могло способствовать его совершению. Конечно, будут проверены условия воспитания ребенка. Оснований снимать обвинение с подозреваемого у следствия нет — он дал полные признательные показания.
- У друга очень слабое здоровье. Поэтому, больше чем уверена, было оказано давление. Мне известно, что перед тем, как его задержали, бабушка этого мальчика приходила с мужчинами и с ножом в руках к нему домой, угрожая физической расправой. Но он дверь не открыл. И только после этого они подали заявление в полицию, - настаивает Евгения Золотарева.
По данным GOROD48, семья мальчика, а это мать-одиночка и сам ребенок, на контроле в полиции никогда не состояла. Мать ребенка содержит его одна, отец малыша никакого участия в жизни семьи не принимает. Для того, чтобы дать сыну все необходимое, мать уезжает на заработки. На время своего отсутствия женщина оставляет ребенка со своей сестрой. Подозреваемый в педофилии, действительно, был дружен с семьей, но данных о том, что он крестный отец ребенка у органов профилактики нет. Вместе с тем известно, что 26-летнего парня застала с мальчиком тетя ребенка. Она заметила, что мужчина заправляет брюки, и потом стала расспрашивать малыша. Ребенок, как мог, объяснил, что происходило. Это легло в основу уголовного дела о совершении действий сексуального характера в отношении мальчика.
После задержания мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что испытывает болезненное влечение к лицам мужского пола, поэтому и развлекался с четырехлетним мальчиком (которому применяемые к нему извращенные действия педофил представлял как игру). Известно, что он последнее время работал на почте, но до этого трудился поваром в разных ресторанах и кафе города. Работу повара он оставил по состоянию здоровья.
Гость
Animal planet.
Пенсионер
Да уж
Валетов
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