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Знакомая задержанного за педофилию: «Я готова рассказать правду»

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#арест #педофил
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Знакомая задержанного за педофилию: «Я готова рассказать правду»

Подруга детства сознавшегося в преступном пристрастии к мальчикам парня уверена в его невиновности и требует проверить семью потерпевшего ребёнка. 

В редакцию GOROD48 обратилась Евгения Золотарёва - она знакомая обвиняемого в педофилии 26-летнего парня. Женщина знает подследственного по делу о педофилии 12 лет и уверена, что ее друг не мог совершить ничего противоправного в отношении 4-летнего мальчика. 

- Мой друг не сосед - «чужой дядя», а крестный этого самого малыша. Он был вхож в дом его родителей. Этого 4-летнего ребёнка сами родственники отвели в нетрезвую компанию, где находился мой друг, - рассказывает Евгения Золотарёва. - Моего друга увидели в тот момент, когда он заправлял рубашку в брюки. После того как в прямом смысле слова игрался и бесился с ребёнком, своим крестником. У меня тоже есть сын и он ничего подобного, в чем обвиняют человека, не рассказывал, когда я начала его расспрашивать. Только следствие и не опрашивало никого из свидетелей со стороны обвиняемого. Я готова рассказать правду. Мало того, я готова разрешить психологу пообщаться с моим ребёнком. Моему сыну 5 лет и подозреваемый, как минимум, раз в неделю бывал у нас в гостях.

В пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что расследование дела продолжается. Будут вынесены все обстоятельства совершения преступления и то, что могло способствовать его совершению. Конечно, будут проверены условия воспитания ребенка. Оснований снимать обвинение с подозреваемого у следствия нет — он дал полные признательные показания. 

- У друга очень слабое здоровье. Поэтому, больше чем уверена, было оказано давление. Мне известно, что перед тем, как его задержали, бабушка этого мальчика приходила с мужчинами и с ножом в руках к нему домой, угрожая физической расправой. Но он дверь не открыл. И только после этого они подали заявление в полицию, - настаивает Евгения Золотарева.

По данным GOROD48, семья мальчика, а это мать-одиночка и сам ребенок, на контроле в полиции никогда не состояла. Мать ребенка содержит его одна, отец малыша никакого участия в жизни семьи не принимает. Для того, чтобы дать сыну все необходимое, мать уезжает на заработки. На время своего отсутствия женщина оставляет ребенка со своей сестрой. Подозреваемый в педофилии, действительно, был дружен с семьей, но данных о том, что он крестный отец ребенка у органов профилактики нет. Вместе с тем известно, что 26-летнего парня застала с мальчиком тетя ребенка. Она заметила, что мужчина заправляет брюки, и потом стала расспрашивать малыша. Ребенок, как мог, объяснил, что происходило. Это легло в основу уголовного дела о совершении действий сексуального характера в отношении мальчика.

После задержания мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что испытывает болезненное влечение к лицам мужского пола, поэтому и развлекался с четырехлетним мальчиком (которому применяемые к нему извращенные действия педофил представлял как игру). Известно, что он последнее время работал на почте, но до этого трудился поваром в разных ресторанах и кафе города. Работу повара он оставил по состоянию здоровья.

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#арест #педофил
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Комментарии (6)

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Гость

1 минуту назад
А я слышал что мать ребенка привлекалась и отсидела срок 7 лет из 9 по статье за убийство (вышла по УДО). И на какие "заработки" с детства она ходит и ездит - тоже слышал, не знаю правда это или нет, но проверить несложно при желании.. Инспекция ПДН должна была работать с такой семьёй. А "поработали" вместо этого с обвиняемым, вот он и сознался. До кучи ещё пару висяков на него спишут, тоже наверняка добровольно и в деталях он во всем сознается. Как в старом анекдоте: Товарищ майор, разрешите доложить, по делу о грабеже задержан настоящий подозреваемый, все улики собраны. Поздно, лейтенант, виновный уже найден месяц назад и во всем сознался"
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Animal planet.

11 минут назад
Пенсионер, чушь не пиши.
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Пенсионер

33 минуты назад
После пыток в ментовке сазнаешся что убил Кенади и Тротцкого .
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Да уж

35 минут назад
!, Это точно
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Валетов

40 минут назад
У меня многие сознавались...
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!

45 минут назад
В ментовке и в убийстве Ленина сознаешься.
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