Босния выдала России обвиняемого в изнасиловании липчанки

Преступление произошло 10 лет назад

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Сегодня, 15 ноября, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Боснии и Герцеговины экстрадируют в Россию Мурата Полата.Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) Уголовного кодекса Российской Федерации.По версии следствия, в сентябре 2009 года ночью в Липецке Полат, угрожая убийством, совершил изнасилование женщины.Поскольку Полат скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.В июле 2019 года его задержали на территории Боснии и Герцеговины. После этого Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В октябре 2019 года он был удовлетворен.В сопровождении спецконвоя Мурат Полат будет доставлен в Москву, сообщает Генпрокуратура.У данной статьи УК РФ срок давности - 15 лет.