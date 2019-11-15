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сегодня, 10:56

Босния выдала России обвиняемого в изнасиловании липчанки

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Босния выдала России обвиняемого в изнасиловании липчанки

Преступление произошло 10 лет назад

Сегодня, 15 ноября, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Боснии и Герцеговины экстрадируют в Россию Мурата Полата.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в сентябре 2009 года ночью в Липецке Полат, угрожая убийством, совершил изнасилование женщины.

Поскольку Полат скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.

В июле 2019 года его задержали на территории Боснии и Герцеговины. После этого Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В октябре 2019 года он был удовлетворен.

В сопровождении спецконвоя Мурат Полат будет доставлен в Москву, сообщает Генпрокуратура.

У данной статьи УК РФ срок давности - 15 лет.

Фото: static.riafan.ru


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Комментарии (9)

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Гость

27 минут назад
Ахжтысука!!!
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гога

52 минуты назад
А че мишу то искать. Он что преступник. Подумаешь бабло у лохов канфисковал.делов то.
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Захаров

54 минуты назад
Вован настоящий., ничего не отбирали. Я владею этим миром.
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Ищут, ждите

56 минут назад
Дольщик, а он терялся? Вроде нет. Просто свалил и теперь живет на ваши денежки. Потом купит в детстве загсе св-во о смерти и дело закроют.
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Косой

56 минут назад
Миша болдеет тна Карибах
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Вован настоящий.

57 минут назад
Дольщик, мишу никто не ищет. достаточно того, что у не отобрали. Считай он откупился и теперь греет свою пятую точку на берегу океана или тёплого моря.
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Бредик

58 минут назад
Я крышую Липецк и липецкую область
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Вован настоящий.

59 минут назад
На кукан чурку,чтобы другим не повадно было.
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Дольщик

сегодня, 11:10
Мишу захарова когда отдадут?или его никто и не ищет?
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