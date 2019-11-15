Общество

15 минут назад

В Липецкой области из чиновников создают президиум

3 242
#администрация
В Липецкой области из чиновников создают президиум

А также в администрации Липецкой области исчезнут несколько управлений и появятся новые

Комиссия регионального парламента рассмотрела и рекомендует профильному комитету поддержать поправки в областной Закон «О системе исполнительных органов государственной власти». Предполагается образование президиума администрации Липецкой области.

Новый орган будет рассматривать наиболее значимые вопросы социальной, экономической и политической жизни общества. Его персональный состав будет определяться главой региона.

Также представленным законопроектом из структуры администрации Липецкой области исключаются два управления – экономики, организационной работы и взаимодействия  с органами местного самоуправления. 

 - Путём объединения управления малого и среднего бизнеса с управлением экономики образуется один орган исполнительной власти – управление экономического развития Липецкой области. А функции управления  организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления будут переданы управлению внутренней политики Липецкой области, - пояснила на комиссии начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации области Елена Гончарова.

Также создается новый отдел – протокола главы администрации. Кроме того, документ конкретизирует порядок согласования кандидатур при назначении на государственные должности Липецкой области и сроки их полномочий.

- Законопроект разработан в рамках реформы системы органов государственной власти региона, для совершенствования управленческих процессов, - продолжила  Елена Гончарова. - Предполагается оптимизация численности сотрудников. Но процесс реорганизации должен пройти безболезненно и для органов власти, и для тех, кто попадает под сокращение. Часть сотрудников выйдет на пенсию за выслугу лет, другим предложат свободные вакансии. 

Комиссия облсовета поддержала представленную инициативу, в ближайшее время документ рассмотрит профильный комитет, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.  

3 242
#администрация

Комментарии (3)

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Хардкор

1 минуту назад
Из чиновников надо сформировать рабочие бригады по восстановлению города,пострадавшего от их "деятельности" и проблем...."У каждой проблемы есть фамилия,имя.отчество"И.В.Сталин
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Прохожий

3 минуты назад
Умение правильно садиться - весьма ценное свойство чиновника.
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вы забыли

9 минут назад
мчс
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