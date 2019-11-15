В Липецкой области из чиновников создают президиум

А также в администрации Липецкой области исчезнут несколько управлений и появятся новые

Комиссия регионального парламента рассмотрела и рекомендует профильному комитету поддержать поправки в областной Закон «О системе исполнительных органов государственной власти». Предполагается образование президиума администрации Липецкой области.



Новый орган будет рассматривать наиболее значимые вопросы социальной, экономической и политической жизни общества. Его персональный состав будет определяться главой региона.



Также представленным законопроектом из структуры администрации Липецкой области исключаются два управления – экономики, организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления.



- Путём объединения управления малого и среднего бизнеса с управлением экономики образуется один орган исполнительной власти – управление экономического развития Липецкой области. А функции управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления будут переданы управлению внутренней политики Липецкой области, - пояснила на комиссии начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации области Елена Гончарова.



Также создается новый отдел – протокола главы администрации. Кроме того, документ конкретизирует порядок согласования кандидатур при назначении на государственные должности Липецкой области и сроки их полномочий.



- Законопроект разработан в рамках реформы системы органов государственной власти региона, для совершенствования управленческих процессов, - продолжила Елена Гончарова. - Предполагается оптимизация численности сотрудников. Но процесс реорганизации должен пройти безболезненно и для органов власти, и для тех, кто попадает под сокращение. Часть сотрудников выйдет на пенсию за выслугу лет, другим предложат свободные вакансии.



Комиссия облсовета поддержала представленную инициативу, в ближайшее время документ рассмотрит профильный комитет, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.



