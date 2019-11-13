Новогодняя иллюминация зажжется в Липецке 15 декабря

Работы по монтажу иллюминации уже начались.

Самой первой начали наряжать главную ель города на площади Петра Великого, о чем GOROD48 уже сообщал . Вскоре, как предаёт пресс-служба мэрии, здесь установят символическую композицию нового года с цифрами «2020». На главной площади пройдут народные гуляния, фестиваль «Петровские забавы» и новогодняя ярмарка.

Специалисты «Липецкгорсвет» уже на следующей неделе закончат установку полюбившихся жителям города каскадных световых фонтанов на Петровском спуске. На очереди – арт-композиции «Замерзшие фонтаны» на улице Ленина. Соборную площадь украсит световая инсталляция «С Новым Годом!», а также 20-метровая ель.

В Нижнем парке сразу после завершения основных работ по благоустройству начнётся подготовка катка. На центральной площади планируют установить десятиметровую ель и шестиметровую арт-композицию «Новогодний шарик». Обновлённый вход в парк от остановки «Площадь Петра Великого» решено украсить гирляндами.

На разворотном кольце площади Революции полностью обновят украшение деревьев – их украсят гирляндами с эффектом «тающих сосулек».

Деревья вдоль Советской засияют гирляндами, их нарядят синими и серебряными шарами, а на Космонавтов – золотыми и красными. Улицы, соединяющие основные места новогодних гуляний, украсят подсветкой – консолями и перетяжками. На других магистралях и зданиях Липецка зажгут всю существующую иллюминацию.

На Комсомольском пруду соберется сказочная компания из полюбившихся световых инсталляций: «Снеговики-музыканты», «Сказочная карета», «Волшебные арки» и «Светильники».

В этом году «Сказочный камин» с «Котом», «Креслами», «Пуфом» и «Подарками» переедут на Городище.

Гости обновленного Быханова сада окажутся в сказке зимнего леса с полярным небосводом. На аллеи выйдут «Белки» и «Олени», которые уже стали символами парка. В амфитеатре станет светло и уютно благодаря световому потолку из лампочек ретрогирлянды и новогодней ели.

Перед спорткомплексом «Звёздный» в новогодний наряд оденут 25-метровую каркасную ель. Здесь гостей будут встречать «Дед Мороз» и «Полярные медведи».

Самая необычная елка вновь появится у стадиона «Металлург». От нее через сквер Ворошилова протянется «Тоннель желаний» из девяти светящихся арок.

Установят новогоднюю красавицу и возле областного центра культуры и народного творчества, где будет проходить множество утренников.

Всего на основных городских площадках нарядят девять елей. Также елки и новогодние инсталляции появятся у торговых центров, различных предприятий и организаций – деловое сообщество города по традиции примет активное участие в подготовке к празднику. Кроме того, впервые в Липецке будут установлены «Народные елки», в украшении которых примут участие сами горожане – 17 новогодних деревьев украсят в Левобережье, на Сырском Руднике, в Матырском, Дачном, в 15-м микрорайоне, на Тракторном, Соколе, Силикатном и в других местах. За каждой елью будут закреплены специалисты управлений округами, которые уже начинают проводить конкурсы на лучшую новогоднюю игрушку среди местных жителей, объединенных в ТОСы и СОСы. В конце года конкурсная комиссия выберет лучшую «Народную елку» города.

- В этом году мы хотим украсить как можно больше площадок и сделать новогодний праздник ярким - как в центре, так и в отдалённых районах Липецка. Надеемся, что горожане будут беречь зимнюю сказку, которую мы создадим общими усилиями жителей, органов управления и бизнеса, - отмечает глава города Евгения Уваркина.