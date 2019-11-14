В Липецкой области подорожала гречка

Цены на гречку в Липецкой области росли быстрее, чем в среднем по России — в нашем регионе она подорожала на 10%, тогда как в среднем по стране на 7,3%. Подорожание на эту крупу отмечено в 80 субъектах Российской Федерации. Более чем на 7,3% цены увеличились в 48 регионах.





Цены на продукты питания в октябре увеличились на 0,6%, по сравнению с декабрем на 1,6%. наибольшие темпы роста цен отмечены на гречневую крупу (как и в целом по стране) – на 10%, яйца – на 8, плодоовощную продукцию – на 7%, в том числе на овощи – на 9%, фрукты и цитрусовые – на 7%, при этом картофель подешевел на 4%. Наблюдался рост цен на говядину, колбасные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, овощные и фруктовые консервы, рыбопродукты, сыры, безалкогольные напитки, сливочное масло – на 0,5-1%. Одновременно с этим снизились цены на сахар – на 5%, пшено – на 4%, мясо птицы, рис – на 2%, свинину, подсолнечное масло – на 1%.



Цены на непродовольственные товары в октябре увеличились на 0,1%, а с начала года на 2,7%. Здесь отмечается повышение цен на ткани, полотенца, товары для животных, табачные изделия – на 1-1,5%, трикотажные изделия, нитки, металлическую посуду и металлические предметы домашнего обихода – на 0,5-1%. Вместе с тем снизились цены на дорожные велосипеды для взрослых, телевизоры – на 3%, персональные компьютеры, электротовары и другие бытовые приборы, моющие и чистящие средства, газовое моторное топливо – на 1%.



Цены и тарифы на услуги в октябре выросли на 0,1%, а с начала года на 3,2%. Подорожали стоимость автобусной экскурсии - на13%, плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг – на 8%, отдельные виды ритуальных услуг – на 6%, абонентская плата за доступ к сети Интернет – на 5%, стоимость билетов в театры – на 3%, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, ветеринарные услуги – на 1%. Вместе с этим стали дешевле проезд в поездах дальнего следования – на 8%, плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) – на 5%, услуги в сфере зарубежного туризма, стоимость занятий на курсах иностранных языков – на 1%, сообщает Липецкстат.



Напомним, поставщики заранее



Липецкая область также попала в число 45 субъектов, где цены в октябре выросли больше, чем на 0,2%. Так в октябре 2019 года индекс потребительских цен в Липецкой области составил 100,3%, а с начала года — 102,3%: в стране среднемесячный рост составил 0,1%, а с начала года инфляция составила 2,4%.Цены на продукты питания в октябре увеличились на 0,6%, по сравнению с декабрем на 1,6%. наибольшие темпы роста цен отмечены на гречневую крупу (как и в целом по стране) – на 10%, яйца – на 8, плодоовощную продукцию – на 7%, в том числе на овощи – на 9%, фрукты и цитрусовые – на 7%, при этом картофель подешевел на 4%. Наблюдался рост цен на говядину, колбасные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, овощные и фруктовые консервы, рыбопродукты, сыры, безалкогольные напитки, сливочное масло – на 0,5-1%. Одновременно с этим снизились цены на сахар – на 5%, пшено – на 4%, мясо птицы, рис – на 2%, свинину, подсолнечное масло – на 1%.Цены на непродовольственные товары в октябре увеличились на 0,1%, а с начала года на 2,7%. Здесь отмечается повышение цен на ткани, полотенца, товары для животных, табачные изделия – на 1-1,5%, трикотажные изделия, нитки, металлическую посуду и металлические предметы домашнего обихода – на 0,5-1%. Вместе с тем снизились цены на дорожные велосипеды для взрослых, телевизоры – на 3%, персональные компьютеры, электротовары и другие бытовые приборы, моющие и чистящие средства, газовое моторное топливо – на 1%.Цены и тарифы на услуги в октябре выросли на 0,1%, а с начала года на 3,2%. Подорожали стоимость автобусной экскурсии - на13%, плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг – на 8%, отдельные виды ритуальных услуг – на 6%, абонентская плата за доступ к сети Интернет – на 5%, стоимость билетов в театры – на 3%, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, ветеринарные услуги – на 1%. Вместе с этим стали дешевле проезд в поездах дальнего следования – на 8%, плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) – на 5%, услуги в сфере зарубежного туризма, стоимость занятий на курсах иностранных языков – на 1%, сообщает Липецкстат.Напомним, поставщики заранее предпуредили , что цены на гречку вырастут. Подорожание гречневой крупы связано с низкими ценами в предыдущие два года, это вынудило аграриев снижать площади посева под эту культуру. В итоге на рынке образовался дефицит.