Владелец снесенного киоска напал на чиновника мэрии

Сегодня в городское управление потребительского рынка ворвался предприниматель недовольный тем, что снесли его незаконно установленный киоск.

- Мужчина был настроен агрессивно, нецензурно выражался и бросился на одного из сотрудников управления. Его коллеги вызвали полицию. Нападавшего удалось задержать, - сообщили в пресс-службе администрации города.

- Мы готовим заявление в полицию, будем настаивать, чтобы в ситуации детально разобрались и привлекли нападавшего к ответственности. Наши сотрудники работают строго в рамках закона, в первую очередь, защищая интересы потребителей – жителей Липецка, такая реакция в их сторону просто недопустима, - прокомментировал произошедшее и.о. начальника управления Алексей Ларин.

Как отмечают в мэрии, борьбу с незаконно установленными объектами и несанкционированной торговлей в Липецке ведут не один год, но именно в 2019-м её серьёзно ужесточили. Это вызвало негативную реакцию предпринимателей, пренебрегающих требованиями закона, осуществляющих торговлю вне установленных мест, без необходимых документов, с нарушениями санитарных или иных норм. Впрочем, с такой агрессией сотрудники управления сталкиваются впервые. В администрации города будут пристально следить за расследованием.