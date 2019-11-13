Общество

36 минут назад

Владелец снесенного киоска напал на чиновника мэрии

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Владелец снесенного киоска напал на чиновника мэрии
Сегодня в городское управление потребительского рынка ворвался предприниматель недовольный тем, что снесли его незаконно установленный киоск.  

- Мужчина был настроен агрессивно, нецензурно выражался и бросился на одного из сотрудников управления. Его коллеги вызвали полицию. Нападавшего удалось задержать, - сообщили в пресс-службе администрации города. 

- Мы готовим заявление в полицию, будем настаивать, чтобы в ситуации детально разобрались и привлекли нападавшего к ответственности. Наши сотрудники работают строго в рамках закона, в первую очередь, защищая интересы потребителей – жителей Липецка, такая реакция в их сторону просто недопустима, - прокомментировал произошедшее и.о. начальника управления Алексей Ларин. 

Как отмечают в мэрии, борьбу с незаконно установленными объектами и несанкционированной торговлей в Липецке ведут не один год, но именно в 2019-м её серьёзно ужесточили. Это вызвало негативную реакцию предпринимателей, пренебрегающих требованиями закона, осуществляющих торговлю вне установленных мест, без необходимых документов, с нарушениями санитарных или иных норм. Впрочем, с такой агрессией сотрудники управления сталкиваются впервые. В администрации города будут пристально следить за расследованием.

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Комментарии (6)

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Федор

3 минуты назад
Буржуазные прислужники-чиновничья "каста " и слуга современной буржуазной "законности" - полиция , гнобят и уничтожают мелкий бизнес , к которому относятся , вынужденные просто тупо выживать простолюдины и их семьи.
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Житель

5 минут назад
Народ пошёл нынче несдержанный, надо делать все молча, задумал, сделал и никому не говори. Тогда будет эффект, от твоих действий, а так это понты, за которые придётся отвечать
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Стас

9 минут назад
Я не очень удивлюсь , если продажных зажравшихся поганых чиновников , начиная с мелких, скоро будут массово бить, резать, вешать ...
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Бумеранг Справедливости

12 минут назад
В этот городе всё вообще-то незаконное! Так что сносить и сносить!
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Липчанин

15 минут назад
А что на месте снесённого кинотеатра ничего не строится ( Коммерсы выкупили , снесли а дальше тишина?. Поговаривают кинули их чинуши, строить не дают)
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Липчанин

19 минут назад
сколько заброшенных строек в Липецке а они киоск только смогли снести бедолаги-коммерса!
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