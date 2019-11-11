Общество
сегодня, 19:54
Липецк будет блистать. Мэр показала новогодние украшения города
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За праздничным настроением - в Instagram главы администрации Липецка.
Евгения Уваркина в своём Instagram показала, как Липецк будет украшен к Новому году. Мэр показала примерное убранством главной городской ёлки на площади Петра Великого и другие украшения. Так, возле ДС «Звездный» в канун праздников поселятся белые мишки, а Быханов сад украсят светящиеся олени и зайки и растяжки гирлянд. В амфитеатре парка установят шикарную ель.
Евгения Уваркина надеется, что горожане бережно отнесутся к украшениям и не станут их портить.
Евгения Уваркина надеется, что горожане бережно отнесутся к украшениям и не станут их портить.
15 1082
Эй, чиновники
директора школ с зарплатой 100 000 руб
гость
Антрополог
Хмм
Зрелисшч
Увася
Гость
Еллы Паллы
Липецк будет блистать