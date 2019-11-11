Липецк будет блистать. Мэр показала новогодние украшения города

За праздничным настроением - в Instagram главы администрации Липецка.

Евгения Уваркина в своём Instagram показала, как Липецк будет украшен к Новому году. Мэр показала примерное убранством главной городской ёлки на площади Петра Великого и другие украшения. Так, возле ДС «Звездный» в канун праздников поселятся белые мишки, а Быханов сад украсят светящиеся олени и зайки и растяжки гирлянд. В амфитеатре парка установят шикарную ель.







Евгения Уваркина надеется, что горожане бережно отнесутся к украшениям и не станут их портить.

















