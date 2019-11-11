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Липецк будет блистать. Мэр показала новогодние украшения города

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#Новый год
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Липецк будет блистать. Мэр показала новогодние украшения города

За праздничным настроением - в Instagram главы администрации Липецка.

Евгения Уваркина в своём Instagram показала, как Липецк будет украшен к Новому году. Мэр показала примерное убранством главной городской ёлки на площади Петра Великого и другие украшения. Так, возле ДС «Звездный» в канун праздников поселятся белые мишки, а Быханов сад украсят светящиеся олени и зайки и растяжки гирлянд. В амфитеатре парка установят шикарную ель.



Евгения Уваркина надеется, что горожане бережно отнесутся к украшениям и не станут их портить.








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#Новый год
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Комментарии (15)

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Эй, чиновники

1 минуту назад
А может вообще не украшать город, а на съэкономленные деньги купить новогодние подарочные наборы для самых бедных детей? Вам эта мысль в голову не приходила?
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директора школ с зарплатой 100 000 руб

9 минут назад
Антрополог, это ты про них ?
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гость

11 минут назад
Увася, а почему Литрович, будучи у власти 20 лет ! 20 ЛЕТ , целое поколение ! Так и не смог , воспитать, культурных и порядочных граждан ? Не знаешь ? Не тем вероятно был занят , пил много и огоньки мятро ,мерещились ! А директора школ с зарплатой 100 000 руб . в месяц , хорошие организаторы педагогического процесса , не знаешь ?
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Антрополог

14 минут назад
Евгения Юрьевна, в Нижнем парке где-то в сторонке стоял столб, на который залезают на Масленницу. Поставьте его на центральной площади на время новогодних праздников - для местной фауны это оптимально!
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Хмм

20 минут назад
Очень "замечательная" новость. Особенно в свете предыдущей, что половине липчан денег хватает только на физическое выживание. По-скромному ёлки с игрушками поставить нельзя с минимумом расходов для бюджета?
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Зрелисшч

31 минуту назад
И Водки!
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Увася

38 минут назад
Липецкому быдлу только украшения повесь, все сломают и сопрут.
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Гость

45 минут назад
А блЕстящие к нам блЕстать * ?
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Еллы Паллы

51 минуту назад
она седня в клетчатых штанах у щербатого толькочто с * чубатова соскочив спрашивает, а на каом атобусе нас повезут, а на 421 , хорошо, кукла епаный в рот , кода ты работать начнешь., тупая бабалайка
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Липецк будет блистать

52 минуты назад
Когда не будет чепухи под названием заваркина,во главе города.
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