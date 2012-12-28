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Общество
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49 минут назад
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В Липецке — большое отключение холодной воды
12 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды временно ограничат в центральной части города, районах Сокола и Студёнок, Сырского рудника и Коровино.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
12 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 отключат электричество в домах №№ 3а, 3б, 3г по улице Базарной, № 17 по улице Почтовой, № 13 по улице Ударников, №№ 1, 1/1, 1/2, 5 по улице Юношеской.
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