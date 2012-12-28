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49 минут назад
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В Липецке — большое отключение холодной воды

12 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды временно ограничат в центральной части города, районах Сокола и Студёнок, Сырского рудника и Коровино. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 1, 3, 4, 7, 25, 26 по улице Шкатова, № 2 по улице 30 лет Октября, №№ 6, 8, 9, 10, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова, №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4 Пятилетки, №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице Горняцкой, №№ 1, 3, 5, 9а, 23 по улице Кротевича, № 31 по улице Орловской, №№ 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4 по улице Амурской, №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы. Холодной воды также не будет в этот период в частном секторе улиц 4-й Пятилетки, Орловской, Короленко, Ушакова, Нахимова, Кротевича, Щорса, Железнодорожной, Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Карла Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Лумумбы, переулков Янкина, Архипова, Луначарского. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

12 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 отключат электричество в домах №№ 3а, 3б, 3г по улице Базарной, № 17 по улице Почтовой, № 13 по улице Ударников, №№ 1, 1/1, 1/2, 5 по улице Юношеской. 

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Комментарии (2)

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Сначала новые
Злой
22 минуты назад
А в других городах так же экономят ?или только у нас ?кто нибудь знает?
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Молодцы
30 минут назад
Работайте братья,творите чудеса,пока лето не наступило.А то потом из за курортов Вам некогда будет заниматься ремонтами.Спасибо наши спасители.
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